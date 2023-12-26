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РИА Новости

Мантуров рассказал о промышленном шпионаже недружественных стран

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Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров
Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.
Источник изображения: © РИА Новости / Александр Кряжев

Мантуров: недружественные страны ведут промышленный шпионаж против России

МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Недружественные страны ведут промышленный шпионаж против России: охотятся за нашими разработками, параметрами образцов вооружения, а также ценными кадрами, сообщил в интервью РИА Новости вице-премьер — глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

"Это было всегда, во все времена, есть сегодня, будет и завтра. Доходит уже не только до шпионажа, я думаю, вы обратили внимание - в средствах массовой информации сообщалось, что ФСБ предотвратила покушение на одного из руководителей предприятий ОПК", — сказал он, отвечая на вопрос о промышленном шпионаже со стороны недружественных стран.

"Поэтому это активная живая охота не только за перспективными разработками, данными и параметрами наших образцов вооружения, но на наших специалистов, которые особо ценны", — подчеркнул вице-премьер.

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Страны
Россия
Компании
Минпромторг РФ
Персоны
Мантуров Денис
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