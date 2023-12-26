Перебросят ли США на Украину танки Т-84 с комплексом активной защиты "Дрозд"

Источник изображения: Фото: "Отвага2004"

Американские советники предпочитают, чтобы в бои на Украине бросались старые советские танки или машины, являющиеся их развитием. Поэтому поставленные киевским марионеткам три десятка М1А1SA еще не скоро окажутся на линии боевого соприкосновения.

В то же время для ВСУ изыскиваются еще сохранившиеся в дружественных для Вашингтона странах Т-72, с этой целью, как говорят, опустошаются музейные и частные коллекции.

Не исключено, что на родину после испытаний в США вернутся и Т-84. Правда, до сих пор непонятно, сколько же таких танков уцелело. По крайней мере, один из них засветился в 2021 году во время перевозки на испытательный полигон сухопутных войск США в Юме. Перед этим сообщали, что заокеанские военные закупили в Харькове двигатель 6ТД-2 мощностью 1200 л.с., а также боеприпасы и запасные части.

Источник изображения: Фото: "Отвага2004"

Источник изображения: Фото: "Отвага2004"

Перед отправкой за океан

На появившихся в социальных сетях фотографиях был образец с комплексом активной защиты "Дрозд". Даже если американцам удалось сохранить его работоспособность, то вряд ли у них еще есть предназначенные для него противоракеты.

На закате советского периода Украина получила большое количество танков Т-55АД с "Дроздами", основную часть их них сдали на металлолом, сами КАЗ растащили. Но известно об одном таком "пятьдесят пятом", который был продан в США. Правда, на испытаниях во время оценочных стрельб из-за человеческой ошибки произошел взрыв, приведший к жертвам.

Закупая партию Т-84, американцы пожелали, чтобы три танка тоже оборудовали снятыми с Т-55АД "Дроздами".

Источник изображения: Фото: "Отвага2004"

Т-84 с КАЗ "Дрозд" в США

Интересно, что в октябре 2021 года в США был отправлен модернизированный БМ "Оплот", возможно, и его передадут назад формированиям неонацистов.

Лев Романов