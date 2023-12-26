Мантуров рассказал об объемах поставок вооружений для российской армии

Мантуров заявил об огромных поставках вооружений для российской армии

МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Производство и поставки вооружений для ВС РФ в 2023 году по ряду позиций увеличены в 10-12 раз, речь идет об "огромных цифрах", сообщил в интервью РИА Новости вице-премьер — глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

"Что касается нашей промышленности, то по ряду позиций мы в 10-12 раз увеличили объемы производства и поставок. В силу определенных нюансов я не могу говорить о конкретной номенклатуре поставок и финансировании, но, поверьте мне, цифры огромные", — отметил он.

Мантуров также напомнил, что объем гособоронзаказа в 2023 году вырос в два раза по сравнению с прошлым годом.