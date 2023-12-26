Войти
РИА Новости

Мантуров рассказал об объемах поставок вооружений для российской армии

503
0
0
Российские военные в зоне проведения спецоперации
Российские военные в зоне проведения спецоперации.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Майшев

Мантуров заявил об огромных поставках вооружений для российской армии

МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Производство и поставки вооружений для ВС РФ в 2023 году по ряду позиций увеличены в 10-12 раз, речь идет об "огромных цифрах", сообщил в интервью РИА Новости вице-премьер — глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

"Что касается нашей промышленности, то по ряду позиций мы в 10-12 раз увеличили объемы производства и поставок. В силу определенных нюансов я не могу говорить о конкретной номенклатуре поставок и финансировании, но, поверьте мне, цифры огромные", — отметил он.

Мантуров также напомнил, что объем гособоронзаказа в 2023 году вырос в два раза по сравнению с прошлым годом.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Минпромторг РФ
Персоны
Мантуров Денис
Похожие новости
27.09.2019
В проекте самолёта «Байкал» Минпромторг даёт задний ход
22.05.2019
Решений о переносе производства Су-34 из Новосибирска нет - ОАК
26.03.2019
Раскрыты новые возможности крейсера "Адмирал Нахимов"
21.06.2017
Искусство видеть цель
16.03.2017
Спасибо Сердюкову и Колесову: миллиарды «Ростеха» окрылят казанский авиапром?
16.05.2016
Реанимация Ту-324: исправит ли Путин диверсию Касьянова и Немцова?
18.02.2015
Минпромторг и Минобороны России заключили соглашение о взаимодействии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 26.12 13:04
  • 199
МО РФ: точность РСЗО "Торнадо-С" при использовании современных боеприпасов достигает 100%
  • 26.12 13:02
  • 57698
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 26.12 09:59
  • 1
Украинские СМИ впервые показали морской дрон «Козак Мамай»
  • 26.12 09:10
  • 451
Международные расчеты, минуя доллар, по странам
  • 26.12 05:59
  • 2
ВКС России получили пятый в 2023 году новый самолёт Ил-76МД-90А
  • 26.12 03:41
  • 1
Названа особенность российского боевого дрона "Термит"
  • 26.12 01:16
  • 332
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 25.12 12:27
  • 2
США в обход НАТО готовят Скандинавию к войне с Россией
  • 25.12 08:41
  • 1
"Пешки и богатый дурачок". США надули Прибалтику и Финляндию (Sohu, Китай)
  • 25.12 01:29
  • 1
"Киев падет": в США испугались участи Украины после наступления России (The Hill, США)
  • 25.12 01:17
  • 1
США назвали стратегической целью привлечение РФ к восстановлению Украины
  • 24.12 20:44
  • 1
«Станет самым совершенным танком в мире»: Венгрия вошла в программу создания танка Panther KF51
  • 24.12 18:22
  • 6
ВКС РФ получат партию новейших истребителей Су-57
  • 24.12 06:22
  • 1226
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 23.12 11:13
  • 0
ОДКБ: «Минск задал высокий темп»