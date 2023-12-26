МО РФ: бойцы войск "Восток" адаптировали гранатомет РПГ-7В к стрельбе 82-мм минами

Так называемый адаптер позволяет использовать с гранатометом 82-мм мины, которые наносят при взрыве своими осколками больше ущерба, чем кумулятивный заряд направленного действия, уточнили в ведомстве

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Гранатометчики группировки войск "Восток" благодаря специальному переходнику приспособили ручной противотанковый гранатомет РПГ-7В к стрельбе 82-мм минами для огневого поражения опорных пунктов ВСУ на южнодонецком направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Военнослужащие группировки войск "Восток" приспособили ручные гранатометы РПГ-7В к стрельбе 82-мм минами для нанесения огневого поражения опорным пунктам ВСУ на южнодонецком направлении специальной военной операции", - сказали в ведомстве.

Там отметили, что благодаря специальному переходнику военнослужащие используют мины калибра 82 мм при стрельбе из ручного противотанкового гранатомета РПГ-7В. Так называемый адаптер, который накручивается на гранатометный выстрел вместо кумулятивного заряда, позволяет использовать с гранатометом 82-мм мины, которые наносят при взрыве своими осколками гораздо больше ущерба, чем кумулятивный заряд направленного действия.

Противотанковый гранатомет РПГ-7В предназначен для борьбы с танками, самоходными артиллерийскими установками и другими бронированными целями противника, уничтожения живой силы противника на открытой местности, а также находящейся в легких укрытиях и сооружениях городского типа.