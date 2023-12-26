Войти
ТАСС

МО РФ: бойцы войск "Восток" адаптировали гранатомет РПГ-7В к стрельбе 82-мм минами

445
0
+1
Гранатомёты РПГ-7В2 и РПГ-7Д3
Гранатомёты РПГ-7В2 и РПГ-7Д3.
Источник изображения: zid.ru

Так называемый адаптер позволяет использовать с гранатометом 82-мм мины, которые наносят при взрыве своими осколками больше ущерба, чем кумулятивный заряд направленного действия, уточнили в ведомстве

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Гранатометчики группировки войск "Восток" благодаря специальному переходнику приспособили ручной противотанковый гранатомет РПГ-7В к стрельбе 82-мм минами для огневого поражения опорных пунктов ВСУ на южнодонецком направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Военнослужащие группировки войск "Восток" приспособили ручные гранатометы РПГ-7В к стрельбе 82-мм минами для нанесения огневого поражения опорным пунктам ВСУ на южнодонецком направлении специальной военной операции", - сказали в ведомстве.

Там отметили, что благодаря специальному переходнику военнослужащие используют мины калибра 82 мм при стрельбе из ручного противотанкового гранатомета РПГ-7В. Так называемый адаптер, который накручивается на гранатометный выстрел вместо кумулятивного заряда, позволяет использовать с гранатометом 82-мм мины, которые наносят при взрыве своими осколками гораздо больше ущерба, чем кумулятивный заряд направленного действия.

Противотанковый гранатомет РПГ-7В предназначен для борьбы с танками, самоходными артиллерийскими установками и другими бронированными целями противника, уничтожения живой силы противника на открытой местности, а также находящейся в легких укрытиях и сооружениях городского типа. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
РПГ-7
Компании
Минoбороны РФ
Похожие новости
03.08.2022
Воздушно-десантные войска России: взгляд со стороны
28.01.2022
«Оружие, из которого будут убивать жителей Донбасса». Для чего Киеву нужны Javelin и Stinger
04.08.2021
Бывшие противники: танки Т-62 и М60 вместе служат в армии Египта
16.06.2021
Гранатометы будущего будут выводить танки из строя без пробития брони, заявили в "Ростехе"
03.09.2020
Крутой «Бережок»: армия получит первые батальоны новых БМП-2М
23.10.2018
На военной базе ЮВО в Абхазии началась итоговая годовая проверка
04.05.2012
Саакашвили – пиар-менеджер грузинского ОПК
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 26.12 13:04
  • 199
МО РФ: точность РСЗО "Торнадо-С" при использовании современных боеприпасов достигает 100%
  • 26.12 13:02
  • 57698
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 26.12 09:59
  • 1
Украинские СМИ впервые показали морской дрон «Козак Мамай»
  • 26.12 09:10
  • 451
Международные расчеты, минуя доллар, по странам
  • 26.12 05:59
  • 2
ВКС России получили пятый в 2023 году новый самолёт Ил-76МД-90А
  • 26.12 03:41
  • 1
Названа особенность российского боевого дрона "Термит"
  • 26.12 01:16
  • 332
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 25.12 12:27
  • 2
США в обход НАТО готовят Скандинавию к войне с Россией
  • 25.12 08:41
  • 1
"Пешки и богатый дурачок". США надули Прибалтику и Финляндию (Sohu, Китай)
  • 25.12 01:29
  • 1
"Киев падет": в США испугались участи Украины после наступления России (The Hill, США)
  • 25.12 01:17
  • 1
США назвали стратегической целью привлечение РФ к восстановлению Украины
  • 24.12 20:44
  • 1
«Станет самым совершенным танком в мире»: Венгрия вошла в программу создания танка Panther KF51
  • 24.12 18:22
  • 6
ВКС РФ получат партию новейших истребителей Су-57
  • 24.12 06:22
  • 1226
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 23.12 11:13
  • 0
ОДКБ: «Минск задал высокий темп»