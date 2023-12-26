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РИА Новости

Холдинг KMZ построил первые обстановочные суда проекта 3050

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Первые обстановочные суда проекта 3050
Первые обстановочные суда проекта 3050.
Источник изображения: © Фото : Сергей Сафронов

KMZ: первые обстановочные суда проекта 3050 уже построили, всего их будет 13

МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Первые два обстановочных судна проекта 3050 построены и проходят ходовые испытания, восемь судов находятся в различной степени готовности, сообщил РИА Новости управляющий директор военно-промышленного холдинга KMZ (производитель) Михаил Даниленко.

Холдинг KMZ сегодня специализируется на выполнении гособоронзака, в частности производстве катеров для силовых структур России, морских дронов.

Обстановочные суда нужны для прокладки водных путей, контроля глубин, определения фарватеров, расстановки буев на внутренних водах России. Всего по контракту в 2024 году KMZ должен построить 13 судов этого проекта.

"По данному контракту сейчас на воде на стадии ходовых испытаний находятся первые два судна. Еще четыре судна находятся в готовности не менее 75%, еще четыре — в готовности 50-60%. По остальным работа ведется сейчас по оснащению системами", — сказал Даниленко.

Он также сообщил, что все корпуса судов этого проекта готовы на 100%. По данному проекту аналогично готово все оснащение, это и лебедки, брашпили, якоря, рулевые механизмы, окна, люки, водонепроницаемые двери.

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Россия
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