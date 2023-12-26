Биоматериал в рамках эксперимента "Перепел" доставят на Землю в три этапа

Предварительные итоги опытов могут подвести уже осенью 2024 года, сообщил глава Института медико-биологических проблем Олег Орлов

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Биоматериал, подготовленный в рамках проведения эксперимента "Перепел" по изучению эмбрионального развития птенцов японского перепела на борту Международной космической станции (МКС), планируется доставить на Землю в три этапа. Об этом ТАСС сообщил глава Института медико-биологических проблем (ИМБП) РАН Олег Орлов.

Специальный корреспондент ТАСС, командир отряда космонавтов Роскосмоса Олег Кононенко проводил эксперимент на протяжении 15 суток, работы завершились в середине декабря. "Предполагается, что в марте 2024 года на Землю будет возвращено два контейнера с биоматериалом, зафиксированным на 15 сутки инкубации. В сентябре - еще два контейнера с материалами, зафиксированными на 7 сутки инкубации. Кроме того, в марте 2025 года вернутся еще четыре контейнера, зафиксированные на 4 и 10 сутки инкубации", - рассказал Орлов.

Глава ИМБП подчеркнул, что предварительные итоги эксперимента могут быть подведены уже осенью следующего года. "Если в 2024 году получится все запланированное и мы вернем биоматериалы с МКС, то уже к осени будем иметь какие-то итоги эксперимента "Перепел", - сказал Орлов.

Он также объяснил, почему в первую очередь будут возвращены биоматериалы, зафиксированные на 15 сутки инкубации. "Данный материал представляет наибольший интерес для исследований, поскольку это заключительные сутки инкубации, и мы можем сразу посмотреть результат эксперимента и дать интегральную оценку. А уже затем изучать то, что происходило в процессе. Именно поэтому предлагается такая последовательность возврата биоматериала с МКС", - подчеркнул Орлов.

В рамках эксперимента на борту МКС яйца помещались в комплекс "Инкубатор", который поддерживал два вида условий выращивания: в условиях искусственной силы тяжести и невесомости. В 1990-1999 годах на борту станции "Мир" прошло восемь экспериментов по изучению эмбрионального развития японского перепела с дальнейшим выведением птенцов. У "космических" эмбрионов наблюдались патологии в становлении отдельных органов и систем, а птенцы, которым удалось вылупиться, к условиям невесомости адаптироваться не смогли.