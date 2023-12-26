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ТАСС

Главком ВМФ РФ проинспектировал Тихоокеанский флот

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Главнокомандующий ВМФ РФ Николай Евменов
Главнокомандующий ВМФ РФ Николай Евменов.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Даничев

Николай Евменов заслушал доклады командования ТОФ об итогах боевой подготовки в 2023 году

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Главнокомандующий Военно-морским флотом (ВМФ) России адмирал Николай Евменов в рамках рабочей поездки проверил состояние и развитие инфраструктуры базирования сил Тихоокеанского флота (ТОФ) в Приморье и на Камчатке, а также состояние и ход судоремонта на предприятиях ОПК Дальнего Востока, сообщили в Минобороны России.

"Согласно плану поездки главком ВМФ проверил состояние и развитие инфраструктуры базирования сил Тихоокеанского флота в Приморье и на Камчатке, а также проверил состояние и ход судоремонта на предприятиях оборонно-промышленного комплекса Дальнего Востока", - сообщили в российском военном ведомстве.

Во Владивостоке главком проверил состояние учебно-материальной базы и организацию учебного процесса Тихоокеанского высшего военно-морского училища и Нахимовского военно-морского училища. Кроме того, адмирал заслушал доклады командования ТОФ об итогах боевой подготовки в 2023 году и поставил морякам-тихоокеанцам задачи на следующий год.

"Тихоокеанский флот продолжит играть огромную роль в сфере поддержания и укрепления стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Перед военными моряками-тихоокеанцами стоят важнейшие задачи по гарантированному обеспечению безопасности с морских и океанских направлений в своей операционной зоне ответственности. С этой целью Тихоокеанский флот будет и далее пополняться атомными и неатомными подводными лодками, а также новыми кораблями всех классов", - приводят в ведомстве слова Евменова по результатам поездки.

Он добавил, что боевая учеба сил флота предусматривает дальнейшее взаимодействие с другими флотами ВМФ России в рамках выполнения задач в дальней океанской зоне и, в частности, в Арктике. 

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