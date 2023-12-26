Энергетические войны в космосе. В Турции предупредили о будущем МКС (Hürriyet, Турция)

Космонавты во время ремонта МКС.

Hürriyet: В космосе начнутся войны за энергию, если найдут источники энергии

Страны, которые воюют друг с другом на земле, находят согласие на МКС, пишет колумнист Чекирге в Hürriyet. Но, по мнению автора, согласие продлится недолго: как только в космосе найдут полезные минералы или источники энергии, начнутся энерговойны.

Фатих Чекирге

На днях от НАСА поступило сообщение...

Оно начиналось словами "25-летие Международной космической станции...".

Далее улыбающиеся люди на фотоснимках из космоса и видео.

Короткое предложение: "Международная космическая станция, запущенная в 1998 году, в которой участвуют США, Россия, Канада, Япония и страны – члены Европейского космического агентства, является одним из самых амбициозных когда-либо предпринимавшихся проектов международного сотрудничества".

А затем следующая фраза: "Спокойствие, согласие и единство".

Одновременно я смотрю на другие фотографии, приходящие с лент информагентств: раздетые догола люди в Газе, которых везут в грузовиках; лица детей, искаженные криком.

В какой-то момент передо мной встает вопрос, который на первый взгляд может показаться очень простым...

Как развитые страны мира приходят к такому взаимопониманию и компромиссу в космосе и допускают такие массовые убийства на земле? Да...

Две враждебные державы в мире, два ярых соперника: США и Россия.

В космосе они сотрудничают. Уже двадцать пять лет управляют станцией на околоземной орбите.

Санкции, введенные США против России на земле, в космосе оборачиваются солидарностью "во имя человечества".

Как странно!

Рядом с улыбающимися лицами космонавтов из США, России, Канады и Японии написано: "В модулях МКС заложено три принципа: спокойствие, согласие и единство".

При прочтении этих принципов, провозглашенных человечеством в космосе, меня буквально парализовало.

Спокойствие... Согласие... Единство...

А что же на земле...

Где спокойствие и единство, обещанные ООН – величайшим объединением человечества?

Потрясающий успех

Говоря все это, я не критикую мир и согласие в космосе. Напротив, это колоссальный успех. Но человечеству нужно согласие на земле.

Международная космическая станция – это крупнейшее рукотворное сооружение на орбите Земли.

Большая станция длиной 110 метров и шириной 51 метр находится на высоте 400 километров над землей.

Это первый совместный лагерь человечества в космосе.

Гигант весом 400 тысяч килограммов с солнечными батареями площадью 2,5 тысячи квадратных метров и лабораториями.

Технологический объект, который постоянно снижается в сторону Земли, но возвращается на заданную орбиту периодическими корректировками.

Постоянное строительство

Конечно, такое сооружение требует невероятных технологий и сотрудничества.

Шаттлы российского и американского производства постоянно доставляют на станцию персонал и материалы. Космонавты работают с ювелирной скрупулезностью, устанавливая модули станции и выходя в открытый космос. Во время передачи вахты численность экипажа МКС в зависимости от количества перевозимых космонавтов и транспортных средств может достигать 13.

Новые открытия для человечества

В лабораториях МКС разрабатываются новейшие технологии.

Проводится широкий спектр исследований: от повседневного использования тефлона до применения роботизированных манипуляторов и производства искусственной крови.

Рентгеновская технология, разработанная для создания телескопа NICER, установленного на борту МКС, сейчас совершенствуется для медицинского оборудования.

Помимо этого, испытания лекарств, разработанных на основе исследований о росте кристаллов белка, стратегии лечения рака, искусственная кровь, исследования на благо здоровья людей и животных.

Новые технологии для уменьшения поглощения тепла городскими поверхностями, снижения риска пожаров и эффективного орошения сельскохозяйственных полей.

Исследования, варьирующиеся от робототехники и 3D-печати человеческих тканей до оптических волокон для связи.

И мой вопрос

Друзья, все эти сведения я привожу для того, чтобы задать следующий вопрос.

Как человечество, которое никак не может прийти к согласию на земле, сотрудничает в космосе?

США и Россия... Европа и Россия... Специальная военная операция России на Украине... Санкции, введенные США и Европой в отношении России...

И, конечно, массовые убийства в Газе... Геноцид...

Продолжающиеся нефтяные войны между США и Россией на Ближнем Востоке, прежде всего в Сирии, и в Азии...

Войны за передел углеводородных ресурсов Восточного Средиземноморья...

Страны, которые не могут договориться на земле и хранят молчание в ответ на уничтожение человечества в Газе договариваются о создании станции в космосе.

Не будем забывать, что ООН также была основана на принципах "согласия", "единства" и "спокойствия". Но, когда были обнаружены минеральные, нефтяные и энергетические ресурсы, эти принципы были забыты.

Сильные начали воевать.

Теперь станция, созданная в космосе, основана на тех же принципах.

Но, уверен, все мы знаем, что произойдет, когда на близлежащих планетах будут обнаружены минералы или источники энергии.

В таком случае "энергетические войны" разразятся в космосе. И перекинутся на Землю.

Более того, забудьте про резолюции ООН. Организация даже не сможет собраться. И не думайте, что эти времена очень далеко...