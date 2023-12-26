Энергетические войны в космосе. В Турции предупредили о будущем МКС (Hürriyet, Турция)

Hürriyet: В космосе начнутся войны за энергию, если найдут источники энергии
Страны, которые воюют друг с другом на земле, находят согласие на МКС, пишет колумнист Чекирге в Hürriyet. Но, по мнению автора, согласие продлится недолго: как только в космосе найдут полезные минералы или источники энергии, начнутся энерговойны.
Фатих Чекирге
На днях от НАСА поступило сообщение...
Оно начиналось словами "25-летие Международной космической станции...".
Далее улыбающиеся люди на фотоснимках из космоса и видео.
Короткое предложение: "Международная космическая станция, запущенная в 1998 году, в которой участвуют США, Россия, Канада, Япония и страны – члены Европейского космического агентства, является одним из самых амбициозных когда-либо предпринимавшихся проектов международного сотрудничества".
А затем следующая фраза: "Спокойствие, согласие и единство".
Одновременно я смотрю на другие фотографии, приходящие с лент информагентств: раздетые догола люди в Газе, которых везут в грузовиках; лица детей, искаженные криком.
В какой-то момент передо мной встает вопрос, который на первый взгляд может показаться очень простым...
Как развитые страны мира приходят к такому взаимопониманию и компромиссу в космосе и допускают такие массовые убийства на земле? Да...
Две враждебные державы в мире, два ярых соперника: США и Россия.
В космосе они сотрудничают. Уже двадцать пять лет управляют станцией на околоземной орбите.
Санкции, введенные США против России на земле, в космосе оборачиваются солидарностью "во имя человечества".
Как странно!
Рядом с улыбающимися лицами космонавтов из США, России, Канады и Японии написано: "В модулях МКС заложено три принципа: спокойствие, согласие и единство".
При прочтении этих принципов, провозглашенных человечеством в космосе, меня буквально парализовало.
Спокойствие... Согласие... Единство...
А что же на земле...
Где спокойствие и единство, обещанные ООН – величайшим объединением человечества?
Потрясающий успех
Говоря все это, я не критикую мир и согласие в космосе. Напротив, это колоссальный успех. Но человечеству нужно согласие на земле.
Международная космическая станция – это крупнейшее рукотворное сооружение на орбите Земли.
Большая станция длиной 110 метров и шириной 51 метр находится на высоте 400 километров над землей.
Это первый совместный лагерь человечества в космосе.
Гигант весом 400 тысяч килограммов с солнечными батареями площадью 2,5 тысячи квадратных метров и лабораториями.
Технологический объект, который постоянно снижается в сторону Земли, но возвращается на заданную орбиту периодическими корректировками.
Постоянное строительство
Конечно, такое сооружение требует невероятных технологий и сотрудничества.
Шаттлы российского и американского производства постоянно доставляют на станцию персонал и материалы. Космонавты работают с ювелирной скрупулезностью, устанавливая модули станции и выходя в открытый космос. Во время передачи вахты численность экипажа МКС в зависимости от количества перевозимых космонавтов и транспортных средств может достигать 13.
Новые открытия для человечества
В лабораториях МКС разрабатываются новейшие технологии.
Проводится широкий спектр исследований: от повседневного использования тефлона до применения роботизированных манипуляторов и производства искусственной крови.
Рентгеновская технология, разработанная для создания телескопа NICER, установленного на борту МКС, сейчас совершенствуется для медицинского оборудования.
Помимо этого, испытания лекарств, разработанных на основе исследований о росте кристаллов белка, стратегии лечения рака, искусственная кровь, исследования на благо здоровья людей и животных.
Новые технологии для уменьшения поглощения тепла городскими поверхностями, снижения риска пожаров и эффективного орошения сельскохозяйственных полей.
Исследования, варьирующиеся от робототехники и 3D-печати человеческих тканей до оптических волокон для связи.
И мой вопрос
Друзья, все эти сведения я привожу для того, чтобы задать следующий вопрос.
Как человечество, которое никак не может прийти к согласию на земле, сотрудничает в космосе?
США и Россия... Европа и Россия... Специальная военная операция России на Украине... Санкции, введенные США и Европой в отношении России...
И, конечно, массовые убийства в Газе... Геноцид...
Продолжающиеся нефтяные войны между США и Россией на Ближнем Востоке, прежде всего в Сирии, и в Азии...
Войны за передел углеводородных ресурсов Восточного Средиземноморья...
Страны, которые не могут договориться на земле и хранят молчание в ответ на уничтожение человечества в Газе договариваются о создании станции в космосе.
Не будем забывать, что ООН также была основана на принципах "согласия", "единства" и "спокойствия". Но, когда были обнаружены минеральные, нефтяные и энергетические ресурсы, эти принципы были забыты.
Сильные начали воевать.
Теперь станция, созданная в космосе, основана на тех же принципах.
Но, уверен, все мы знаем, что произойдет, когда на близлежащих планетах будут обнаружены минералы или источники энергии.
В таком случае "энергетические войны" разразятся в космосе. И перекинутся на Землю.
Более того, забудьте про резолюции ООН. Организация даже не сможет собраться. И не думайте, что эти времена очень далеко...