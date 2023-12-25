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Военно-политическое обозрение (Беларусь)

ОДКБ: «Минск задал высокий темп»

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ОДКБ
ОДКБ.
Источник изображения: belvpo.com

Конец года – время подведения итогов. В предновогодние дни все хотят подсчитать и оценить достигнутые результаты, похвалить или покритиковать себя и окружающих. Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) – не исключение. На днях, 19 декабря, в Москве прошло совместное заседание Совета и 16-е пленарное заседание Парламентской Ассамблеи ОДКБ. Основной темой мероприятий были итоги сессии Совета коллективной безопасности (СКБ) Организации, состоявшейся 23 ноября в Минске.

Выступая перед присутствовавшими, генеральный секретарь ОДКБ Имангали Тасмагамбетов среди основных общих итогов за год назвал «безусловный приоритет ОДКБ», которым стало «возвращение к объединительной повестке в интересах урегулирования конфликтов и кризисов, преодоления проблем, нарастающих в международных отношениях». Эта консолидированная позиция была зафиксирована в итоговой Декларации СКБ ОДКБ.

Кроме того, важными достижениями завершающегося года были названы разработка и принятие Решения СКБ «О мерах по развитию системы кризисного реагирования». По итогам сессии СКБ утверждены решения по уточнению состава и дислокации Войск (Коллективных сил) СКБ, развитию Миротворческих сил и инфраструктуры для слаживания миротворческих контингентов, утверждены Рекомендации по организации связи в группировках Войск (Коллективных сил) ОДКБ.

Также, «воспользовавшись случаем», генеральный секретарь ОДКБ выразил признательность Белорусскому председательству за проведение в октябре уходящего года в Минске Международной конференции высокого уровня «Евразийская безопасность: реальность и перспективы в трансформирующемся мире».

Здесь следует отметить, что об итогах председательства Беларуси в Организации в конце года звучат только положительные отзывы от экспертов и высокие оценки специалистов. Среди них – главный редактор журнала «Национальная оборона» и российский журналист Игорь Коротченко. В проекте «В теме» на YouTube-канале БЕЛТА военный эксперт указал на то, что «Минск является идеальной площадкой для коммуникации в нынешних условиях», и «Беларусь во время председательства в ОДКБ задала высокий темп».

Рассуждая на тему вклада Беларуси в развитие ОДКБ в 2023 году, Игорь Коротченко отметил: «Всегда и в условиях нынешней конфронтации Запада с Россией Минск рассматривался как идеальная площадка для коммуникации, для диалога. Потому что, во-первых, есть личная позиция Президента Александра Лукашенко, который нацелен на конструктивное взаимодействие даже с враждебными соседями. Там, где надо, Александр Григорьевич говорит: у нас есть и силовой потенциал, и тактическое ядерное оружие, но мы, тем не менее, готовы к взаимодействию». «Это позитивный посыл. Сегодня важно не только иметь силовой потенциал, но и, как говорится, мозги. А мозги это и есть фабрики мысли, которые консолидировали свою работу в этом году как раз под те задачи, которые формулировал Минск», – сказал эксперт.

Помимо прочего, Игорь Коротченко отметил и то, что был сделан очень серьезный вклад в укрепление, прежде всего, потенциала Организации с точки зрения её военных возможностей. «Считаю не менее важным и укрепление информационно-аналитического экспертного потенциала», – также указал военный аналитик. Экспертом была отмечена и «инициатива Минска о необходимости консолидации всего потенциала в области экспертной дипломатии наших мозговых центров, единого планирования подхода в оценке рисков, угроз и вообще экспертного взаимодействия». «Это все-таки принципиально новая характерная черта, которую можно отнести к тому, что этот год мы работали под председательством Беларуси» – почеркнул Игорь Коротченко.

Особую оценку заслужил Белорусский институт стратегических исследований (БИСИ). «Это ведущая «фабрика мысли» на постсоветском пространстве и в целом на евразийском континенте. <…> Стратегическое осмысление проблем планирования, общая методология в подходах оценок рисков, угроз. Считаю, что БИСИ сыграл одну из ключевых ролей с точки зрения поставленной Президентом Беларуси задачи по усилению информационно-аналитического взаимодействия», – отметил Игорь Коротченко.

В целом, экспертное сообщество уверено, что председательство Беларуси дало очень серьезный импульс в развитии и укреплении Организации, потому что «белорусское руководство изначально было нацелено на качественное и очень эффективное исполнение всего функционала, который получает председательствующая сторона».

От себя можно добавить только то, что по-другому и быть не могло, так как в Беларуси очень явственно ощущается растущая напряжённость в Восточно-Европейском регионе.

Владимир Вуячич

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