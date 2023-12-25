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D-Russia.ru

Правительство выделило 2,5 млрд руб на программу льготного лизинга отечественных дронов

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Дрон компании "Почта России"
Дрон компании "Почта России".
Источник изображения: D-Russia.ru

Председатель правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении в 2024 году 2,5 миллиарда рублей на программу льготного лизинга беспилотных авиационных систем отечественного производства, сообщает сайт правительства в четверг.

Бюджетные инвестиции будут направлены АО «Государственная транспортная лизинговая компания» (АО «ГТЛК», г. Салехард, Ямало-Ненецкий автономный округ) на условиях софинансирования. АО «ГТЛК» в свою очередь привлечёт для запуска программы ещё 600 миллионов рублей.

С учётом этого ставка лизинга в зависимости от выбранных типов беспилотников составит от 3,5% до 8,5% годовых. Срок договора – от трёх до пяти лет. При этом авансовых платежей от компаний-лизингополучателей не потребуется.

Принять меры по стимулированию спроса на беспилотные авиационные системы отечественного производства, в том числе за счёт разработки механизма льготного лизинга, правительству поручил президент в декабре 2022 года.

Подписанное постановление также необходимо для реализации стратегии развития беспилотной авиации на период до 2030 года и на перспективу до 2035 года, говорится в сообщении.

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