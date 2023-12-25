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Техкульт

Российский аналог StarLink от «Бюро 1440» заработает в 2027 году

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Спутниковый интернет «Бюро 1440»

Инженеры российского космического разработчика «Бюро 1440», который входит в структуру «Икс холдинга», собираются начать в 2027 году предоставлять услуги по широкополосному спутниковому доступу к сети Интернет.

Как уточнил Алексей Шелобоков, гендиректор группы с многим известным названием Yadro, также являющейся частью «Икс холдинга», первоначально для этого будет задействовано порядка 250 спутников, но их число к 2030-му будет доведено до 700 единиц и до 900 — к 2035 году. Специалисты Yadro оценивают потенциальную аудиторию спутникового интернета ближе к 2 млн человек, а по всему миру — около 12 млн, при этом упоминая Илона Маска и его StarLink, уже набравшей миллион абонентов. Также в компании утверждают, что международный запуск потребуется для скорейшей окупаемости данного проекта и говорят о «высоком потенциальном спросе» на подобные услуги за рубежом.

Спутниковый интернет «Бюро 1440»

Напомним, первые три аппарата модели «Рассвет-1» от «Бюро 1440» отправились на целевую орбиту в конце июня этого года, а уже в июле специалисты компании отчитались об успешном тестировании связи в ходе которого была показана скорость передачи данных около 12 Мбит/с (в перспективе 100 Мбит/с) при задержке ~41 мс. Однако у «Бюро 1440» есть большая вероятность столкнуться с определенными проблемами при воплощении в жизнь своих планов — запуски российских ракет расписаны как минимум на 2-3 года, а также пока не существует ракеты тяжелого класса, способной выводить на орбиту мощные спутники, работающие с мобильной связью на низких орбитах.

Макс Антонов

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Персоны
Илон Маск
Проекты
ИТ
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