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Названы особенности запрошенного российским бойцом у Путина танка Т-90

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Танк Т-90М "Прорыв"
Танк Т-90М "Прорыв".
Источник изображения: © РИА Новости / Станислав Красильников

Танк Т-90, который российский боец попросил для своего экипажа у президента России Владимира Путина, — перспектива отечественного танкового парка. Так в разговоре с «Лентой.ру» его описал военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук. Он назвал особенности этой боевой машины.

«Т-90 — это наш основной боевой танк. Мы его позиционируем как класс основных боевых танков. Кроме нас он стоит на вооружении в Индии, принимал участие в индо-пакистанских событиях, сирийских событиях, сейчас принимает участие в украинских событиях. Зарекомендовал себя как великолепный танк, и это является перспективой нашего танкового парка России», — рассказал он.

14 декабря ведущий программы «Москва. Кремль. Путин» Павел Зарубин выложил в своем Telegram-канале фрагмент передачи, где российский лидер общается с военными после церемонии награждения государственными наградами участников специальной военной операции (СВО) на Украине. Политик рассказал, что его удивил поступок одного из бойцов, который попросил танк Т-90 для своего экипажа.

«Не попросил себе ни денег, ни путевку. (...) Танк попросил! И награду для своего командира. Просто удивительно», — отметил глава государства.

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Страны
Индия
Россия
Украина
Продукция
Т-90 "Владимир"
Персоны
Путин Владимир
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