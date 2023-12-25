"Арена противостояния": зачем США восстанавливают авиабазу, с которой бомбили Нагасаки

США восстановят аэродром, с которого вели атомную бомбардировку Японии

США планируют восстановить аэродром North Airfield на острове Тиниан, сообщил глава Командования ВВС в зоне Тихого океана Кеннет Вильсбах. Что это за остров, зачем Соединенным Штатам еще одна авиабаза в Тихоокеанском регионе и как быстро ее построят - в материале военного обозревателя «Газеты.Ru» Михаила Ходаренка.

Что это за остров?

Для начала следует напомнить историю авиабазы на Тиниане. Остров располагается в южной группе архипелага Марианские острова, 4,5 км к северо-западу от него - остров Сайпан (где в годы войны в Тихом океане также располагалась одна из крупнейших авиабаз ВВС США), в 100 км к юго-западу - остров Рота, а в 163 км - остров Гуам (к нему мы еще вернемся).

Летом 1944 года Тиниан отбили у японской армии, после чего Соединенные Штаты в считанные месяцы превратили его в важный опорный пункт для проведения дальнейших боевых действий и операций на Тихоокеанском театре. 15 тыс. военнослужащих строительных батальонов в предельно короткие сроки построили на Тиниане крупную авиабазу, соорудив четыре взлетно-посадочные полосы длиной по 2400 м, магистральные рулежные дорожки и многочисленные стоянки для размещения стратегических бомбардировщиков Boeing B-29 Superfortress, переброшенных с континентальной части США.

Кроме того, на острове были созданы условия для размещения более 50 тыс. военнослужащих (летного и технического состава, а также аэродромно-эксплуатационных подразделений). Масштаб и скорость работ при сооружении авиабазы и сегодня не могут не удивлять.

Радиус боевого применения бомбардировщиков B-29 с Тиниана позволял наносить удары по японским объектам на Филиппинских островах, островах Рюкю и собственно в Японии, в годы войны на Тихом океане на острове дислоцировались 58-е и 313-е бомбардировочные крылья.

С авиабаз на островах Тиниан и Сайпан 10 марта 1945 года была осуществлена массированная бомбардировка Токио (в ней принимали участие 334 самолета В-29). Для атомных бомбардировок японских городов на базе создали особое подразделение из пятнадцати самолетов Boeing B-29 Superfortress (393-я атомная группа). В августе 1945 года с этого острова взлетел бомбардировщик, который сбросил атомную бомбу на Нагасаки.

Глава Командования ВВС в зоне Тихого океана генерал Кеннет Вильсбах уточнил, что сейчас территория острова Тиниан заросла джунглями, поэтому первым этапом восстановления аэродрома станет расчистка местности и подготовка к строительству взлетно-посадочной полосы и других аэродромных объектов.

Базы США в Тихом океане

С одной стороны, вполне возможно, что заявление Кеннета Вильсбаха лежит в русле тезиса «больше аэродромов - хороших и разных», но с другой стороны - на расположенном поблизости Гуаме находится одна из крупнейших баз Военно-воздушных сил США Андерсен (Andersen Air Force Base, Andersen AFB). Ее две взлетно-посадочные полосы, каждая длиной более 3000 м, позволяют принимать воздушные суда любого класса.

На базе есть инфраструктура для длительного размещения стратегических бомбардировщиков B-52 Stratofortress, B-2 Spirit и B-1B Lancer, самолетов-заправщиков, которые базируются здесь на ротационной основе.

Помимо этого, на Гуаме располагается база ВМС США Апра-Харбор - одна из двух крупных американских военно-морских баз на Тихом океане (вторая - Перл-Харбор - находится на Гавайях). Оба объекта занимают треть площади острова Гуам.

Возникает вопрос - а какой смысл всего в полутора сотнях километрах от авиабазы Андерсен строить еще одну авиабазу, причем с нуля? Ответа на этот вопрос генерал Кеннет Вильсбах, разумеется, не дал.

Можно разве что предположить, что Марианские острова (Гуам и Тиниан в том числе) находятся ближе всего к острову Тайвань (зоне возможного конфликта), их разделяет только Филиппинское море, в акватории которого всего лишь острова Дайто (принадлежат Японии) и остров Окинотори (две крошечных японских скалы). Разместить там какие-либо крупные военные объекты даже при самом большом желании нереально.

Помимо прочего, Соединенным Штатам все-таки целесообразно любым из возможных способов рассредоточить свои силы и средства в зоне Тихого океана. Тот же Гуам некоторыми противниками Вашингтона (к примеру, КНДР) периодически объявляется целью номер один в возможной войне.

И если в любом из гипотетических конфликтов в зоне Тихого океана базы ВМС и ВВС США на острове Гуам будут выведены из строя, восстановить боевые и оперативные возможности Индо-Тихоокеанского командования (United States Indo-Pacific Command, USPACOM) с учетом огромного удаления от континентальной части Соединенных Штатов будет весьма и весьма непросто. И это обстоятельство наверняка принимается во внимание американскими стратегами.

Если учесть, что XXI-м веке Азия - один из самых динамично развивающихся регионов мира, экономическая и военная мощь Китая, Индии, Южной Кореи и Японии постоянно растет, и именно Индо-Тихоокеанский ТВД будет в перспективе главной ареной возможного вооруженного противостояния ведущих мировых держав, то строительство Соединенными Штатами еще одной крупной авиабазы, пусть даже в 163 км от действующей, представляется делом вполне оправданным. В перспективе нельзя исключать строительство на Тиниане и пункта базирования ВМС. В общем, в ближайшее время строительство дублера базы Андерсен развернется, скорее всего, такими же темпами, как и в годы Второй Мировой войны.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок - военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976), Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980-1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986-1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988-1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992-2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000-2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010-2015).

Михаил Ходаренок