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Военное обозрение

Можно сразу после школы: элитная британская военная академия в Сандхерсте снизила требования к будущим офицерам

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Источник изображения: topwar.ru

Королевская военная академия в Сандхерсте является самым элитным учебным заведением военного профиля в британской системе образования. Ее выпускниками, в частности, являются представители правящих домов различных стран (например, принцы Гарри и Уильямс – дети царствующего ныне монарха Соединенного королевства Карла III).

Ранее одним из основных требований для поступления в академию являлось наличие высшего образования. Однако теперь они снизились.

При наборе [будущих] офицеров мы должны искать качества, а не квалификацию. Вы можете начать обучение, как только закончите школу, в 18 лет. У вас будет шанс получить высшее образование во время службы [учебы в академии], что благоприятно скажется на зарплате

- пояснили в армии.

Как признались в военном ведомстве, снижение критериев для кандидатов вызвано трудностями при наборе кадетов.

На протяжении многих поколений офицеры британской армии считались лучшими в мире. Каким бы отличным не было [обучение] в Сандхерсте, снижение стандартов – это шаг назад

- считает полковник Хэмиш де Бреттон-Гордон, бывший командир 1-го Королевского танкового полка.

Вместо этого он предлагает пересмотреть медицинские стандарты, которые, с его слов, «исключают совершенно способных людей».

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