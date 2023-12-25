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ТАСС

SpaceX запустила ракету с двумя разведывательными спутниками Германии

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Ракета-носитель Falcon 9
Ракета-носитель Falcon 9.
Источник изображения: Global Look Press/Paul Hennessy

Она стартовала с базы Ванденберг в штате Калифорния

НЬЮ-ЙОРК, 24 декабря. /ТАСС/. Компания SpaceX запустила ракету-носитель Falcon 9 с двумя разведывательными спутниками Министерства обороны Германии. Трансляция велась на сайте компании.

Старт ракеты-носителя был осуществлен с базы Ванденберг в штате Калифорния в 05:11 по местному времени (16:11 мск). Аппараты SARah 2 и SARah 3 дополнят спутник SARah 1, который вывели на орбиту летом 2022 года. Все вместе они придут на смену группировке спутников SAR-Lupe.

SARah 2 и SARah 3 оснащены пассивной параболической антенной и могут передавать изображения в высоком качестве. 

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  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Компании
SpaceX
Проекты
Falcon РН
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