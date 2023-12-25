Войти
ТАСС

РКЦ "Прогресс" получил премию правительства за использование новых материалов и технологий

107
0
0
Проходная РКЦ Прогресс в Самаре
Проходная РКЦ Прогресс в Самаре.
Источник изображения: © РИА Новости / Николай Хижняк

Сейчас ракетно-космический центр ведет работы по созданию перспективной ракеты-носителя среднего класса "Союз-5", а также многоразовой ракеты на метане "Амур-СПГ"

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Ракетно-космический центр (РКЦ) "Прогресс" (входит в Роскосмос) удостоился премии правительства РФ за внедрение новых материалов и технологий в ходе создания новой ракеты-носителя. Об этом сообщили в Роскосмосе.

"Распоряжением правительства РФ предприятию Роскосмоса РКЦ "Прогресс" и его трудовому коллективу в лице Баранова Дмитрия Александровича, доктора технических наук, генерального директора предприятия, присуждена премия правительства Российской Федерации 2023 года за успешное внедрение в новую ракету-носитель новых материалов, технологий и создание производственной инфраструктуры и оборудования", - говорится в сообщении в Telegram-канале Роскосмоса.

На текущий момент РКЦ "Прогресс" ведет работы по созданию перспективной ракеты-носителя среднего класса "Союз-5", а также многоразовой ракеты на метане "Амур-СПГ". При этом ни в правительстве, ни в РКЦ пока не уточнили, о каком именно изделии идет речь. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Роскосмос
ЦСКБ-Прогресс
Проекты
Союз-5 РН
Похожие новости
10.06.2021
Российские инженеры завершили проектирование «народного» лунного микроспуника
01.04.2021
В России предложили создать систему дозаправки на орбите для полетов на Луну
24.04.2020
«Роскосмос» на провальную «Ангару» попросил в 2,5 раза больше денег
13.11.2018
В "Роскосмосе" решили применить сталинские методы
24.07.2018
В России начались работы по созданию ракеты "Союз-5"
13.04.2018
В России отмечают День космонавтики
22.01.2018
Рогозин ответил американским СМИ, что космическая отрасль РФ финансово не зависит от США
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 25.12 01:29
  • 1
"Киев падет": в США испугались участи Украины после наступления России (The Hill, США)
  • 25.12 01:27
  • 195
МО РФ: точность РСЗО "Торнадо-С" при использовании современных боеприпасов достигает 100%
  • 25.12 01:23
  • 57665
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 25.12 01:17
  • 1
США назвали стратегической целью привлечение РФ к восстановлению Украины
  • 24.12 20:44
  • 1
«Станет самым совершенным танком в мире»: Венгрия вошла в программу создания танка Panther KF51
  • 24.12 18:22
  • 6
ВКС РФ получат партию новейших истребителей Су-57
  • 24.12 06:22
  • 1226
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 23.12 11:13
  • 0
ОДКБ: «Минск задал высокий темп»
  • 22.12 21:04
  • 3
Крейсер «Адмирал Нахимов» получит высокоточное оружие
  • 22.12 04:55
  • 4
В российском регионе возобновили производство двигателей для танков Т-80
  • 22.12 01:29
  • 1
В Словакии допустили референдум о присоединении всей Украины к России (Hlavný dennik, Словакия)
  • 21.12 15:47
  • 1
General Electric разрабатывает двигатель для гиперзвуковой ракеты
  • 21.12 13:47
  • 0
Аэродромная сеть ВКС России до и после реформы 2008-2009 гг в приграничных с Финляндией областях (ВИДЕО)
  • 21.12 06:17
  • 1
Дальняя авиация РФ в 2024 году получит совершенно новые боевые самолеты
  • 20.12 19:00
  • 40
Сразу два автомата, производства "Калашникова" и "Дегтярева", могут быть включены в боевую экипировку "Ратник-2"