РКЦ "Прогресс" получил премию правительства за использование новых материалов и технологий

Сейчас ракетно-космический центр ведет работы по созданию перспективной ракеты-носителя среднего класса "Союз-5", а также многоразовой ракеты на метане "Амур-СПГ"

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Ракетно-космический центр (РКЦ) "Прогресс" (входит в Роскосмос) удостоился премии правительства РФ за внедрение новых материалов и технологий в ходе создания новой ракеты-носителя. Об этом сообщили в Роскосмосе.

"Распоряжением правительства РФ предприятию Роскосмоса РКЦ "Прогресс" и его трудовому коллективу в лице Баранова Дмитрия Александровича, доктора технических наук, генерального директора предприятия, присуждена премия правительства Российской Федерации 2023 года за успешное внедрение в новую ракету-носитель новых материалов, технологий и создание производственной инфраструктуры и оборудования", - говорится в сообщении в Telegram-канале Роскосмоса.

На текущий момент РКЦ "Прогресс" ведет работы по созданию перспективной ракеты-носителя среднего класса "Союз-5", а также многоразовой ракеты на метане "Амур-СПГ". При этом ни в правительстве, ни в РКЦ пока не уточнили, о каком именно изделии идет речь.