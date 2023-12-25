«Обеспечивают эффективный прорыв укреплений»: в польской прессе оценили появление БМПТ «Терминатор» под Авдеевкой

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Эффективность БМПТ «Терминатор» на поле боя вызывала сомнения среди обозревателей еще с момента их появления. Споры не утихали и после их дебюта на украинском фронте. При этом имеются сообщения, что применение данных машин значительно упрощает прорыв укрепленной линии обороны противника.

Русские стали чаще использовать тяжелые машины поддержки танков «Терминатор» в районе Авдеевки для более эффективного прорыва украинских укреплений

- отмечается в польском издании Defence24.

Как поясняется, данная техника создана для борьбы в урбанизированной местности и обладает значительно более высоким уровнем защиты и огневой мощи, чем классическая боевая машина пехоты.

При этом автор не видит в «Терминаторах» особой угрозы из-за их, как он считает, малочисленности. С его слов, «русские произвели только около 10 машин этого типа», поэтому их роль на поле боя будет ощущаться лишь в местном масштабе.

Тем не менее, согласно многочисленным сообщениям, появление «Терминаторов» обеспечивает более эффективный захват районов как в самой Авдеевке, так и в прилегающих к ней локациях

- указывается в польской прессе.

Однако автор призывает оценивать российскую БМПТ лишь как «диковинку», значение которой было раздуто «российской пропагандой».