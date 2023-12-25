«Масса энергии от детонации выбрасывается вверх»: в зарубежной прессе указали на недостаток российских планирующих бомб

Зарубежные обозреватели обращают пристальное внимание на применение российскими самолетами планирующих бомб. Они вынуждены признать, что данное средство поражения оказывает существенное влияние на дезорганизацию украинских войск. Но при этом указывается и на ряд недостатков.

Так, в издании Pucará Defensa указывается, что недостаточная эффективность российских планирующих бомб вызвана положением их корпусов в момент взрыва. Они летят по баллистической траектории и поэтому достигают земли в почти вертикальной плоскости: в сочетании с быстродействующими взрывателями это приводит к тому, что «масса энергии от их детонации выбрасывается вверх и относительно немного по сторонам».

Детонация авиабомбы. Источник: topwar.ru[

Это означает, что если бомбы даже попадут, скажем, в траншею или бункер, они нанесут относительно небольшой ущерб

- отмечается в прессе.

Как поясняется, в идеале бомба, нацеленная на полевые укрепления, должна лететь максимально параллельно земле и взорваться примерно в 5-10 метрах над поверхностью, чтобы поразить как можно большую площадь.

Со слов автора, в этих условиях наиболее оптимальным средством для поражения противника в укрепленных позициях являются планирующие кассетные бомбы, созданные на базе РБК-250 или РБК-500.