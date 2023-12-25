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Военное обозрение

«Год разочарования»: Швейцарское издание рекомендует Украине сменить стратегию в следующем году

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Источник изображения: topwar.ru

На Западе продолжается публикация статей из серии "все пропало", украинская армия больше не в состоянии вести войну против России без военной помощи Запада, поэтому нужно собраться, подтянув штаны и затянув ремни, а затем всем вместе нанести поражение России. Так, швейцарское издание Neue Zürcher Zeitung предлагает пересмотреть стратегию на 2024 год.

Прошедший год швейцарцы назвали "годом разочарования", поскольку ничего из того, что задумывал Запад и Украина не получилось. Несмотря на поставки вооружения и обучение ВСУ, выбранная стратегия не сработала, контрнаступление провалилось, а российская армия вместо того, чтобы быть разгромленной, уверенно продвигается вперед, нанося поражение "уставшим и отчаявшимся" ВСУ.

По мнению газеты, Киеву и его союзникам нужно срочно пересмотреть свои планы и найти более реалистичную стратегию на следующий год, чтобы не повторилось все случившееся в этом. Первым делом швейцарцы советуют Украине уйти в оборону и забыть о наступлении. Далее Киеву необходимо мобилизовать как можно больше украинцев, развить оборонную промышленность и ждать военной помощи Запада. А учитывая, что сейчас ни у кого ничего нет, да и в 2024-м не появится, в следующем году придется сидеть в обороне и копить силы.

Потенциала для нового масштабного украинского наступления сейчас нет. Армия истощена, боеприпасов не хватает

- пишет издание.

Особо отмечается, что без западной военной помощи Украине против России не выстоять. Газета утверждает, что у Киева фактически кончились боеприпасы, тогда как у России с этим все хорошо. Путин сделал ставку на усталость Запада от конфликта и он был прав, усталость только усиливается.

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Страны
Россия
Украина
Швейцария
Персоны
Путин Владимир
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