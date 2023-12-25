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Военное обозрение

Швеция переводит весь парк вездеходов Bandvagn 206/208 на дизельное топливо

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Источник изображения: topwar.ru

Минобороны Швеции подписало контракт с компанией Nordic Terrain Solutions AB, который предусматривает модернизацию гусеничных сочлененных вездеходов Bandvagn моделей 206 и 208. Стоимость соглашения составляет 820 млн крон [$82 млн].

Bandvagn 206/208 были приобретены шведской армией в конце 1970-х годов и в настоящее время нуждаются в ремонте и улучшении их характеристик. Восстановление и модернизацию пройдут 800 машин с опционом на еще 250 единиц. Целью проекта является продление срока службы на 15 лет и одновременный перевод всего парка Bandvagn на дизельное топливо. В перечень работ войдут, в частности, замена двигателя и коробки передач.

BV 206 меньше по размеру и может перевозить до 17 человек (включая водителя) или полезную нагрузку около 2,5 тонн. С другой стороны, BV 208 крупнее и обладает большей грузоподъемностью: он в состоянии транспортировать до 8 тонн или 16 бойцов.

BV 206 в основном используется для перевозки личного состава, логистической поддержки и в качестве платформы для установки различных типов специализированного оборудования. BV 208 обычно работает в более сложных [географических] условиях и применяется для транспортировки более тяжелых грузов или в качестве носителя специализированного оборудования.

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Страны
Швеция
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