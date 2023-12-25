От танков до орудий для САУ: Пакистан показал кадры оборонного производства

Источник изображения: topwar.ru

Пакистанские СМИ опубликовали кадры с государственного оборонного завода Heavy Industries Taxila (HIT), на которых запечатлен процесс производства различной бронетехники и прочих военных изделий.

Пакистан стремится к внедрению в войска около 680 танков VT-4 китайского происхождения. ОБТ под собственным названием Haider производятся по лицензии на местных мощностях. Он отличается от базовой китайской версии, в частности, дистанционно управляемым модулем, вооруженным пулеметом калибра 12,7 мм, который размещается за командирским люком, улучшенными средствами наблюдения и прицеливания и разработанной в Пакистане системой управления огнем Al-Khalid-1.

Источник изображения: topwar.ru

Мощности завода HIT были существенно расширены. Сейчас здесь углубляется локализация производства Haider, хотя компоненты для бронекорпуса продолжаю завозиться из КНР. Освоены новые производства, в частности, выпускаются новые сварные башни для танка Al-Zarrar (глубоко модернизированный вариант Type 59), хотя они ранее они изготавливались литыми. Производятся собственными силами орудия для САУ M109A5.

Источник изображения: topwar.ru

Как указывается в издании Defence24, пакистанская промышленность теперь имеет возможность производить более 90% электронных систем для бронетехники, в том числе и для закупленных у Украины Т-80УД.

Исламабад становится в значительной степени независимым от иностранных поставщиков компонентов

- полагают в издании.