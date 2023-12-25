Войти
Военное обозрение

От танков до орудий для САУ: Пакистан показал кадры оборонного производства

91
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Пакистанские СМИ опубликовали кадры с государственного оборонного завода Heavy Industries Taxila (HIT), на которых запечатлен процесс производства различной бронетехники и прочих военных изделий.

Пакистан стремится к внедрению в войска около 680 танков VT-4 китайского происхождения. ОБТ под собственным названием Haider производятся по лицензии на местных мощностях. Он отличается от базовой китайской версии, в частности, дистанционно управляемым модулем, вооруженным пулеметом калибра 12,7 мм, который размещается за командирским люком, улучшенными средствами наблюдения и прицеливания и разработанной в Пакистане системой управления огнем Al-Khalid-1.

Источник изображения: topwar.ru

Мощности завода HIT были существенно расширены. Сейчас здесь углубляется локализация производства Haider, хотя компоненты для бронекорпуса продолжаю завозиться из КНР. Освоены новые производства, в частности, выпускаются новые сварные башни для танка Al-Zarrar (глубоко модернизированный вариант Type 59), хотя они ранее они изготавливались литыми. Производятся собственными силами орудия для САУ M109A5.

Источник изображения: topwar.ru

Как указывается в издании Defence24, пакистанская промышленность теперь имеет возможность производить более 90% электронных систем для бронетехники, в том числе и для закупленных у Украины Т-80УД.

Исламабад становится в значительной степени независимым от иностранных поставщиков компонентов

- полагают в издании.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Пакистан
Украина
Продукция
M109
Type 59
МБТ-2000
Т-80
Т-80У
Похожие новости
16.02.2021
Сможет ли индийский Arjun Mk.1A противостоять Т-80УД и VT-4
29.05.2019
Вооруженный против Индии
01.03.2019
Танковые войска Индии и Пакистана сравнили на фоне обострения конфликта
07.12.2016
Украинский завод им. Малышева наращивает объемы сотрудничества с Пакистаном по проекту ОБТ Al-Khalid
13.07.2012
Украина готовится к поставкам танковых двигателей в Китай
06.07.2009
Бизнес на войне: как мы торгуем оружием
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 25.12 01:29
  • 1
"Киев падет": в США испугались участи Украины после наступления России (The Hill, США)
  • 25.12 01:27
  • 195
МО РФ: точность РСЗО "Торнадо-С" при использовании современных боеприпасов достигает 100%
  • 25.12 01:23
  • 57665
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 25.12 01:17
  • 1
США назвали стратегической целью привлечение РФ к восстановлению Украины
  • 24.12 20:44
  • 1
«Станет самым совершенным танком в мире»: Венгрия вошла в программу создания танка Panther KF51
  • 24.12 18:22
  • 6
ВКС РФ получат партию новейших истребителей Су-57
  • 24.12 06:22
  • 1226
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 23.12 11:13
  • 0
ОДКБ: «Минск задал высокий темп»
  • 22.12 21:04
  • 3
Крейсер «Адмирал Нахимов» получит высокоточное оружие
  • 22.12 04:55
  • 4
В российском регионе возобновили производство двигателей для танков Т-80
  • 22.12 01:29
  • 1
В Словакии допустили референдум о присоединении всей Украины к России (Hlavný dennik, Словакия)
  • 21.12 15:47
  • 1
General Electric разрабатывает двигатель для гиперзвуковой ракеты
  • 21.12 13:47
  • 0
Аэродромная сеть ВКС России до и после реформы 2008-2009 гг в приграничных с Финляндией областях (ВИДЕО)
  • 21.12 06:17
  • 1
Дальняя авиация РФ в 2024 году получит совершенно новые боевые самолеты
  • 20.12 19:00
  • 40
Сразу два автомата, производства "Калашникова" и "Дегтярева", могут быть включены в боевую экипировку "Ратник-2"