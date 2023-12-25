Американская компания модернизирует танковые тягачи для европейского ТВД

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Пентагон заключил контракт с компанией Oshkosh Defense, предусматривающий модернизацию танковых тягачей Heavy Equipment Transporter (HET), по результатам которой машины должны получить расширенные возможности для передвижения по европейским дорогам.

Новая версия, адаптированная к европейскому ТВД, имеет обозначение Enhanced Heavy Equipment Transporter System (EHETS). По итогам усовершенствования тягачи смогут работать с наиболее тяжелой техникой, занимаясь ее перевозкой и эвакуацией.

EHETS в состоянии транспортировать самую тяжелую текущую и перспективную версии ОБТ M1 Abrams. Он будет осуществлять переброску тяжелых боевых подразделений из морских и воздушных портов в районы размещения корпусов и дивизий

- говорится на сайте армии США.

Контракт сроком на 5 лет и стоимостью $89 млн предусматривает поставку 1384 комплектов для модернизации.

Основной задачей EHETS является транспортировка ОБТ серии M1 [то есть Abrams] и других гусеничных машин массой от 82 до 90 тонн. Система способна самостоятельно загружать/разгружать выведенный из строя груз в целях эвакуации.

EHETS состоит из тягача M1300 и восьмиосного прицепа M1302. Тягач M1300 массой 122 тонны оснащен силовой установкой Caterpillar C-18 мощностью 700 л.с. и коробкой передач Allison 4800SP (7-ступенчатый автомат). Прицеп M1302 способен перевозить 85 тонн полезной нагрузки.