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Военное обозрение

В Выборге заложен первый серийный пограничный сторожевой корабль 1-го ранга «Дзержинский» проекта 23550

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Источник изображения: topwar.ru

Второй сторожевой пограничный корабль 1-го ранга ледового класса проекта 23550 (шифр Ермак) заложен в Выборге, церемония прошла на "Выборгском судостроительном заводе" 22 декабря 2023 года.

В Выборге заложили первый серийный пограничный корабль проекта 23550 в серии из двух кораблей для Береговой охраны Пограничной службы ФСБ РФ. Заложенный корабль получил название "Дзержинский". Головной корабль серии "Пурга" был заложен 25 июля 2020 и спущен на воду 7 октября 2022-го. Передача его заказчику намечена на следующий год. Пока вся серия ограничивается двумя кораблями.

Проект 23550 "Ермак" является модифицированным проектом 23550 "Арктика", по которому на ССЗ "Адмиралтейские верфи" строятся два многофункциональных патрульных корабля ледового класса для ВМФ России. Разработчиком проекта в обоих вариантах является АО ЦМКБ "Алмаз", сообщает блог bmpd.

Источник изображения: topwar.ru

Согласно имеющейся информации, вооружение пограничного корабля составят: 76-мм артиллерийская установка АК-176МА, две 30-мм зенитные артиллерийские установки АК-306М, четыре 12,7-мм пулемета, пусковые установки ПЗРК. В кормовой части корабля размещается десантный плашкоут для доставки грузов на побережье. На данном корабле будет два вертолетных ангара - большой (для вертолета класса Ка-27) и малый (для вертолета класса Ка-226 или БЛА), вертолетная площадка позволяет принимать вертолеты класса Ми-8.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
АК-176
Ка-27
Ми-8
Компании
Адмиралтейские верфи
Проекты
2020-й год
23550
Арктика
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