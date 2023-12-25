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Военное обозрение

«Вывезли лишь оружие и боеприпасы»: немецкий контингент покинул Мали

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Источник изображения: topwar.ru

По требованию местных властей бундесвер прекратил свое зарубежное развертывание в Мали, которое длилось на протяжении 10 лет, но так и не смогло предотвратить вооруженную борьбу в стране. Такая цель перед контингентами западных государств и не стояла – их задачей было поддерживать хаос и, пользуясь им, вывозить за бесценок природные ресурсы.

Немецкие войска были сосредоточены в лагере Кастор. Порой их численность доходила до 1000 чел. Мандат ООН на их присутствие в Мали истекал 31 декабря. Последнему командующему оперативного контингента полковнику Хайко Бонсаку пришлось организовывать вывод войск.

С его слов, которые приводятся на сайте бундесвера, перед тем, как покинуть страну, необходимо было учитывать состояние транспортной инфраструктуры и ситуацию с безопасностью. Плохое состояние дорожной сети не позволяло вывезти всю матчасть.

Мы посмотрели, что у нас есть и что нам нужно. Матчасть на месте была разделена на пять категорий. Категории один и два должны были вернуться домой: это была лишь военная техника, оружие и боеприпасы. Другие категории были оставлены на сохранении или остались в стране. Среди прочего, малийцам также оставили мощную установку для очистки воды

- пояснил полковник.

Главное, с его слов, что «мы все вернулись домой целыми и невредимыми и у нас все хорошо».

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Страны
Германия
Мали
Компании
ООН
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