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По требованию местных властей бундесвер прекратил свое зарубежное развертывание в Мали, которое длилось на протяжении 10 лет, но так и не смогло предотвратить вооруженную борьбу в стране. Такая цель перед контингентами западных государств и не стояла – их задачей было поддерживать хаос и, пользуясь им, вывозить за бесценок природные ресурсы.
Немецкие войска были сосредоточены в лагере Кастор. Порой их численность доходила до 1000 чел. Мандат ООН на их присутствие в Мали истекал 31 декабря. Последнему командующему оперативного контингента полковнику Хайко Бонсаку пришлось организовывать вывод войск.
С его слов, которые приводятся на сайте бундесвера, перед тем, как покинуть страну, необходимо было учитывать состояние транспортной инфраструктуры и ситуацию с безопасностью. Плохое состояние дорожной сети не позволяло вывезти всю матчасть.
- пояснил полковник.
Главное, с его слов, что «мы все вернулись домой целыми и невредимыми и у нас все хорошо».