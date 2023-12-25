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Военное обозрение

Китай спустил на воду четвертый большой десантный вертолетоносец

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Источник изображения: topwar.ru

Китайская верфь Hudong-Zhonghua спустила на воду четвертый вертолетоносец Type 075, предназначенный для ВМС НОАК, которые стремятся превзойти США в военно-морском потенциале.

В рамках реализации стратегии по наращиванию группировки крупных кораблей китайский флот уже ввел в строй три вымпела Type 075. Первый, Hainan (бортовой номер 31), был сдан в эксплуатацию в апреле 2021 года, второй Guangxi (32) поступил на вооружение в декабре 2021 года, в то время как третий Anhui (33) вошел в состав ВМС в октябре 2022 года.

Как указывается в издании Defensa, благодаря своим возможностям LHD Type 075 позволят ВМС Китая поддерживать и расширять свое присутствие в регионе, особенно в тех районах, которые являются спорными и которые постоянно находятся в состоянии напряжения из-за различных инцидентов с участием авиации и кораблей со странами региона, которые поддерживаются США.

Эти корабли, которых планируется построить до 8 единиц, также будут иметь решающее значение для проведения потенциальных десантных операций против островного государства Тайвань

- отмечается в издании.

Type 075 имеют длину 250 метров, ширину 30 метров и водоизмещение от 30 тыс. до 40 тыс. тонн. Они в состоянии вместить до 800 морпехов, более 60 единиц техники всех типов и могут нести на борту крупное вертолетное подразделение – в общей сложности до 28 винтокрылых машин различного назначения.

При нынешних темпах строительства быстрорастущих китайских верфей ВМС получат 8 единиц Type 075 до конца текущего десятилетия

- полагают в издании.

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Страны
Китай
США
Тайвань
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