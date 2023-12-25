«Танк Panther будет выпускаться на Украине»: концерн Rheinmetall создает новую производственную площадку

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Немецкий концерн Rheinmetall намерен не только продолжать снабжать ВСУ боевыми изделиями, но и развернуть производственную деятельность на территории незалежной.

В октябре 2023 года в Киеве было основано совместное предприятие Rheinmetall Ukrainian Defense Industry LLC, которое будет заниматься производственной деятельностью на Украине.

В качестве первого шага планируется [развернуть] ремонт и техническое обслуживание боевых машин, за которым последует выпуск на Украине такой бронетехники, как БТР Fuchs Fox, БМП Lynx и ОБТ Panther. Цель состоит в том, чтобы превратить Украину в эффективного партнера, восстановить ее некогда мощный оборонный сектор и обеспечить ее стратегическую автономию

- говорится на сайте Rheinmetall.

Самое примечательное в этом заявлении касается будущего танка KF51 Panther, который преподносится концерном как «самый совершенный ОБТ в мире». Учитывая, что эта машина находится на стадии разработки и имеет довольно туманные перспективы, обещание наладить ее производство в незалежной можно рассматривать как очередную агитационную подачку, адресованную киевскому режиму и населению страны.

Больший интерес вызывают озвученные планы создания сервисного центра. Недавно аналогичное решение приняли в компании BAE Systems, намереваясь организовать на Украине ремонт поставленных из Британии 105-мм гаубиц и САУ. По всей видимости, дает сбой построенная Западом логистическая система, предусматривающая переброску поврежденной техники за пределы незалежной для ее восстановления.

Как можно предположить, схема заграничного обслуживания матчасти работает неэффективно, так как необходимо много времени для перевозки грузов, а требующие ремонта изделия распыляются по различным площадкам разных восточноевропейских стран.

Вероятнее всего, созрела необходимость формирования новых специализированных центров обслуживания, причем на территории Украины: каждая ремонтная площадка будет отвечать за определенный тип техники. Однако такая концентрация производственных мощностей сыграет на руку российским войскам, вернее их дальнобойной компоненте.