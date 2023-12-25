Группа стран Евросоюза не поддержала гарантии безопасности для Украины

Государственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза.

Шесть стран ЕС не поддержали декларацию о гарантиях безопасности для Украины

МОСКВА, 24 декабря/ Радио Sputnik. Замглавы офиса Владимира Зеленского Андрей Сибига перечислил шесть стран Евросоюза, не поддержавших декларацию о гарантиях безопасности для Киева, сообщает интернет-издание "Страна.ua".

По его словам, речь идет об Австрии, Хорватии, Польше, Венгрии, Словакии и Мальте.

В то же время, по мнению Сибиги, эти страны "имеют политическую волю стать стороной декларации".

В пятницу глава офиса Зеленского Андрей Ермак заявил, что документ поддержали более 30 стран, 15 из которых выразили готовность начать двусторонние консультации по этому вопросу.

Со своей стороны советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк в начале сентября заявлял, что Киев рассчитывает, что гарантами его безопасности станет 51 государство.

Ранее на саммите НАТО в Вильнюсе страны Большой семерки опубликовали декларацию в поддержку Украины.

Однако упомянутые в ней обязательства в сфере безопасности не предусматривают конкретные сроки реализации, как и предыдущие обещания по поводу членства страны в альянсе.

Радио Sputnik сообщало, что в Германии могут поднять налоги ради продолжения военной помощи Украине.

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