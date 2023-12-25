Экс-командующий ВС США в Европе назвал виновных в провале контрнаступления ВСУ

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Западные политические и военные деятели начали признавать, что никакой победы Украине в конфликте с Россией не светит, а вот поражение уже близко. На этом фоне появились заявления с различными обвинениями, стороны начали искать крайнего, на кого можно переложить вину за случившееся. Не остался в стороне бывший командующий Сухопутными войсками США в Европе Бен Хождес, подвизавшийся в последнее время в качестве военного эксперта и очень желающий победы Украине.

Генерал снова завел старую шарманку заявляя, что летнее контрнаступление должно было стать началом полного разгрома российской армии и "освобождения" украинских территорий. По его словам, провал этой военной операции целиком и полностью лежит на западных странах, которые не смогли обеспечить Киев всем необходимым, в частности, самолетами, дальнобойными ракетами и всем прочим. Ходжес прямо говорит, что в этом конфликте проигрывает не Украина, а Запад, сделавший ставку на этот конфликт.

Я был разочарован тем, что контрнаступление Украины не привело к таким результатам, на которые мы все надеялись. И, честно говоря, к таким результатам, которые я предсказывал. Мы, Запад, потерпели неудачу, а не Украина потерпела неудачу

- добавил генерал.

Ранее экс-командующий - русофоб неоднократно делал заявления о скором разгроме российской армии и выходе ВСУ на границы Украины 1991 года. По его слова, ключом к победе на Россией являлся захват Крыма с возможностью размещения на его территории военных баз НАТО для контроля над Черным морем. Это и была одна из основных задач этого конфликта, а не освобождение Украины.