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Военное обозрение

«Все три истребителя являются проблемными»: в американской прессе описали «изъяны» Су-57, J-20 и F-35

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Источник изображения: topwar.ru

У каждой из ведущих военных держав мира имеются истребители пятого поколения, но они оказались «с изъянами» для всех трех стран – России, Китая и США.

Все три самолета пятого поколения являются проблемными

- указывается в издании Business Insider, описывая затем их недостатки.

Как заявляется, российский Су-57 был задействован в ходе СВО, но его широкого применения на украинском ТВД замечено не было.

У русских нет уверенности в малозаметности самолета

- полагают в американской прессе.

Отмечается, что пока истребитель не будет оснащен двигателями с низкой тепловой сигнатурой, на фронте его особо ждать не стоит.

Проблемы с силовой установкой касаются и китайского Chengdu J-20. Изначально он оборудовался старыми китайскими и российскими двигателями, пока не был создан WS-15, позволяющий летать на сверхзвуковых скоростях без использования форсажа. Однако надежность новой силовой установки вызывает сомнения, в частности, она очень быстро изнашивается.

Россия и Китай остаются относительными новичками в разработке истребителей пятого поколения. Но даже США, у которых с 2005 года имеется F-35, сталкиваются с проблемами

- говорится в издании.

Как указывается, эта очень дорогостоящая программа столкнулась с проблемами технического обслуживания и устойчивости парка, которые часто влияли и продолжают влиять на боеготовность истребителя. Например, в этом году самолет был способен выполнять полеты едва ли более половины положенного времени.

В счетной палате США объясняют простой F-35 нехваткой вспомогательного оборудования и запасных частей, вызванной тем, что программа была сосредоточена на производстве новых машин. Также заявляется, что истребители используются сверх меры, что приводит к износу двигателя и сокращению службы самолета. Из-за этого возникают и иные проблемы, например, с системой охлаждения.

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Страны
Китай
Россия
США
Продукция
F-35
J-20
ПАК ФА
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