«Все три истребителя являются проблемными»: в американской прессе описали «изъяны» Су-57, J-20 и F-35

Источник изображения: topwar.ru
У каждой из ведущих военных держав мира имеются истребители пятого поколения, но они оказались «с изъянами» для всех трех стран – России, Китая и США.
- указывается в издании Business Insider, описывая затем их недостатки.
Как заявляется, российский Су-57 был задействован в ходе СВО, но его широкого применения на украинском ТВД замечено не было.
- полагают в американской прессе.
Отмечается, что пока истребитель не будет оснащен двигателями с низкой тепловой сигнатурой, на фронте его особо ждать не стоит.
Проблемы с силовой установкой касаются и китайского Chengdu J-20. Изначально он оборудовался старыми китайскими и российскими двигателями, пока не был создан WS-15, позволяющий летать на сверхзвуковых скоростях без использования форсажа. Однако надежность новой силовой установки вызывает сомнения, в частности, она очень быстро изнашивается.
- говорится в издании.
Как указывается, эта очень дорогостоящая программа столкнулась с проблемами технического обслуживания и устойчивости парка, которые часто влияли и продолжают влиять на боеготовность истребителя. Например, в этом году самолет был способен выполнять полеты едва ли более половины положенного времени.
В счетной палате США объясняют простой F-35 нехваткой вспомогательного оборудования и запасных частей, вызванной тем, что программа была сосредоточена на производстве новых машин. Также заявляется, что истребители используются сверх меры, что приводит к износу двигателя и сокращению службы самолета. Из-за этого возникают и иные проблемы, например, с системой охлаждения.