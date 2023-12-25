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ТАСС

Лондон надеется в 2024 году сохранить оказываемую Киеву помощь на прежнему уровне

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Флаги Великобритании и Украины на фоне Вестминстерского дворца в Лондоне
Флаги Великобритании и Украины на фоне Вестминстерского дворца в Лондоне.
Источник изображения: © AP Photo / Frank Augstein

Глава британского МИД Дэвид Кэмерон рассказал, что королевство изучает вопрос о том, какие составляющие расходов могут быть переведены на многолетнюю основу

ЛОНДОН, 24 декабря. /ТАСС/. Правительство Великобритании рассчитывает в 2024 году как минимум сохранить на прежнем уровне оказываемую Украине помощь. Об этом в интервью газете The Sunday Telegraph заявил глава британского МИД Дэвид Кэмерон.

"Да, и я думаю, что потенциально мы даже сможем сделать больше, - сказал министр, отвечая на вопрос о том, может ли Киев в следующем году рассчитывать на прежние объемы военной помощи. - Мы изучаем вопрос о том, какие составляющие наших расходов могут быть переведены на многолетнюю основу".

В 2022 году Лондон оказал Киеву военную помощь на сумму в £2,3 млрд ($2,92 млрд) и взял на себя обязательства направить на эти цели не меньшую сумму в 2023 году. Однако об аналогичных обязательствах на 2024 год до сих пор не сообщалось.

Среди прочего британское правительство поставило на Украину дальнобойные ракеты Storm Shadow, танки Challenger 2, самоходные гаубицы AS90 и реактивные системы залпового огня M270. В посольстве РФ в Великобритании заявляли, что поставки различных видов вооружений киевским властям свидетельствуют об открытом вовлечении Лондона в конфликт на Украине. В интервью ТАСС 22 декабря посол РФ в Лондоне Андрей Келин подчеркнул, что "серьезного, значительного эффекта, который мог бы повлиять на обстановку, от всех этих усилий не наблюдается". 

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Страны
Великобритания
Россия
Украина
Продукция
Challenger 2
SCALP
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