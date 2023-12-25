В западной прессе разбирают бой между БМП-2 и Bradley M2A2 ODS

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В сети недавно появилось видео, на котором запечатлен бой между БМП-2 и Bradley M2A2 ODS с неизвестным финалом. Западные обозреватели полагают, что сражение произошло 13 декабря 2023 года в районе Степового, возле Авдеевки.

Как указывается в издании Army Recognition, в котором попытались разобрать бой, Bradley, относящийся к 47-й бригаде ВСУ, первым обнаружил российскую БМП-2 благодаря качественным тепловизионным приборам. Американская бронемашина начала вести огонь осколочно-фугасными снарядами M792, некоторые из которых вспахивали землю или детонировали при ударе о деревья, а другие попадали в БМП.

Застигнутая врасплох, БМП-2 попыталась поспешно сбежать, подставив свою более слабую часть брони под обстрел новых снарядов

- говорится в издании.

Затем БМП-2 оказалась в радиусе поражения 155-мм кассетного боеприпаса, получив дополнительные повреждения, но продолжила движение, несмотря на продолжающийся обстрел со стороны Bradley. Видео заканчивается открытым финалом, судьба российской машины не ясна.

Сражение в Степовом подчеркивает решающую роль первого обнаружения в исходе боя

- полагают в издании.

Со слов автора, Bradley и БМП-2 воплощают различные военные доктрины Запада и Востока, сформировавшиеся во времена Холодной войны. Американская машина, снаряженная более толстой броней [а в случае с M2A2 ODS – еще и ДЗ], обладает лучшей защитой от огня противника. БМП-2 легче и маневреннее, хотя имеет более тонкую броню, что делает ее более уязвимой к прямым попаданиям.