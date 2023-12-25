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Военное обозрение

Чехия разрабатывает новую бронемашину Pandur II EVO 8х8

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Бронированная машина (бронетранспортер) Pandur II
Представленная индонезийским государственным оборонно-промышленным объединением PT Pindad (Рersero) в партнерстве с чешской Czechoslovak Group (GSG) бронированная машина (бронетранспортер) Pandur II с колесной формулой 8х8, оснащенная израильским дистанционно управляемым необитаемым боевым модулем Ares/Elbit Systems UТ30MК II с 30-мм автоматической пушкой Northrop Grumman ATK Bushmaster Mk 44 и спаренным 7,62-мм пулеметом. Джакарта, 08.11.2018.
Источник изображения: bmpd

Чешская компания Tatra Defence Vehicle, принадлежащая концерну Czechoslovak Group, создает новую боевую бронемашину (ББМ) Pandur II EVO 8х8 (Evolution).

Как указывается в издании MilitaryLeak, данная разработка обусловлена необходимостью замены постепенно устаревающих 107 ББМ Pandur II CZ 8х8, поставленных чешской армии в период с 2009 по 2013 год.

Проект основывается на решениях, принятых в процессе улучшения Pandur II 8х8 (главным образом баллистической защиты) и в ходе создания машины Pandur EVO 6х6, которая поступила на вооружение австрийских войск.

ББМ Pandur II 8х8 производится в Австрии; выпуск также налажен в странах-экспортерах – Чехии и Португалии. Всего чешская армия получила 72 БМП с башней RCWS-30, 11 командно-штабных машин, 8 разведывательных машин с радаром и 8 без него, 4 санитарных экземпляра и 4 инженерных варианта. В 2017 году были заказаны еще две модификации, получившие ряд улучшений.

Новые версии имеют значительно более высокую баллистическую и противоминную защиту благодаря внедрению новых дополнительных керамических бронеплит и усилению шасси машины

- говорится в издании.

Проект Pandur II EVO 8х8 должен аккумулировать и развить эти достижения.

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Страны
Австрия
Португалия
Чехия
Продукция
Pandur II
Компании
Tatra
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