Чехия разрабатывает новую бронемашину Pandur II EVO 8х8

Чешская компания Tatra Defence Vehicle, принадлежащая концерну Czechoslovak Group, создает новую боевую бронемашину (ББМ) Pandur II EVO 8х8 (Evolution).
Как указывается в издании MilitaryLeak, данная разработка обусловлена необходимостью замены постепенно устаревающих 107 ББМ Pandur II CZ 8х8, поставленных чешской армии в период с 2009 по 2013 год.
Проект основывается на решениях, принятых в процессе улучшения Pandur II 8х8 (главным образом баллистической защиты) и в ходе создания машины Pandur EVO 6х6, которая поступила на вооружение австрийских войск.
ББМ Pandur II 8х8 производится в Австрии; выпуск также налажен в странах-экспортерах – Чехии и Португалии. Всего чешская армия получила 72 БМП с башней RCWS-30, 11 командно-штабных машин, 8 разведывательных машин с радаром и 8 без него, 4 санитарных экземпляра и 4 инженерных варианта. В 2017 году были заказаны еще две модификации, получившие ряд улучшений.
- говорится в издании.
Проект Pandur II EVO 8х8 должен аккумулировать и развить эти достижения.