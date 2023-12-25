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Военное обозрение

Показаны кадры уничтожения FPV-дроном автовышки ВСУ с установленным на ней ПТРК

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Источник изображения: topwar.ru

Нехватку бронетехники и специализированного военного транспорта, которую все острее испытывают ВСУ на передовой по причине ее опережающего выбытия от ударов ВС РФ, украинские «кулибины» пытаются компенсировать порою весьма оригинальными способами. В ежедневных сводках Минобороны РФ постоянно сообщается о значительном количестве уничтоженных автомобилей явно гражданского назначения. Чаще всего речь идет о пикапах, на которые украинские боевики устанавливают пулеметы, в основном советские, ПТРК, минометы и вообще все, что помещается и из чего можно стрелять.

Однако иногда изобретательность укровоинов становится почти запредельной. Так в сети появилось видео, на котором показано уничтожение операторами отряда огневой поддержки «Вега» автовышки ВСУ с установленным на ней противотанковым ракетным комплексом (ПТРК). Ушлые украинцы решили таким образом добиться более широкого обзора и дальности поражения с учетом того, что корзина вышки поднимается над кронами деревьев. Сам украинский стрелок по проводам наводил ракеты на нашу технику, находясь внизу в кузове автомобиля, тем самым еще и обеспечив себе дополнительную безопасность. Правда, не надолго.

Источник изображения: topwar.ru

Оригинальная гибридная установка была обнаружена нашей аэроразведкой, после чего ее координаты были переданы операторам отряда «Вега». По корзине сразу же был нанесен удар FPV-дроном, разнесший ее и ПТРК. Сам стрелок-наводчик уцелел и кубарем скатившись с машины удрал. Возможно, следующим был атакован сам автомобиль, что вполне логично, ведь иначе после ремонта он может быть вновь использован в тех же целях.

Плюсом к уничтоженному ПТРК российский оператор дрона-камикадзе, что называется, выписал штраф припаркованому вблизи пикапу. Начиненный взрывчаткой беспилотник угодил в область переднего колеса с пассажирской стороны. Следует отметить ювелирную работу операторов добровольческого отряда огневой поддержки «Вега», начало формирования которого в составе легендарной 24-й бригады спецназа ГРУ было положено осенью 2022 года в Новосибирске.

Источник изображения: topwar.ru

Сейчас о легендарной «Веге» снимают репортажи не менее легендарные военкоры, а еще осенью 2022 года многие сомневались в эффективности будущего отряда, в том числе и в том, что депутаты, спортсмены и бизнесмены на самом деле отправятся в зону боевых действий. Однако «Вега» показала эффективность уже в самом первом боестолкновении. Сейчас половина новосибирских добровольцев награждены орденами и медалями. На вооружении добровольческого соединения, которое теперь считается элитным, состоят не только БПЛА, но и другие средства поражения, в том числе тяжелые.

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Материал размещён правообладателем в открытом доступе
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Страны
Россия
Компании
ГРУ
Минoбороны РФ
Проекты
БПЛА
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