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Военное обозрение

«Эпоха благополучия прошла»: Минобороны Германии требует восстановить воинскую повинность

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Источник изображения: topwar.ru

Процесс милитаризации Европы набирает обороты. На фоне активной военной помощи ВСУ и роста ассигнований на оборону наблюдается постепенный переход к воинской повинности. О ее введении уже приняли решение Швеция, Литва и Латвия. При предыдущем правительстве планировалось это сделать и в Польше; теперь, видимо, этим вопросом займется нынешняя администрация. Бурно обсуждается эта тема во Франции и Германии, где наблюдается острая нехватка военных кадров.

В ФРГ обязательная военная служба была отменена в 2011 году. Минобороны требует ее восстановления, ссылаясь на нехватку военнослужащих – имеется 183 тыс. бойцов вместо 203 тыс. необходимых.

В недавнем интервью немецким журналистам глава военного ведомства ФРГ Борис Писториус снова назвал отказ от призыва «ошибкой», указав, что его восстановление необходимо «с учетом нынешней ситуации в области безопасности»:

В целом, немцы должны быть готовы к изменению менталитета. Эпоха благополучия, вызванного мирной жизнью, прошла. Теперь мы снова должны быть в состоянии сдержать возможного агрессора. И бундесвер должен соответствовать этому, нравится это или нет.

Однако среди политических сил Германии на этот счет нет согласия. Христианско-демократическая партия наиболее склонна восстановить призыв. Однако Социал-демократическая партия считает эту идею сомнительной, в том числе с конституционной точки зрения.

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Страны
Германия
Латвия
Литва
Польша
Франция
Швеция
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