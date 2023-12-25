Войти
Военное обозрение

Правительство Японии утвердило рекордный оборонный бюджет на следующий год

99
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Ставший в октябре 2021 года главой правительства Японии Фумио Кисида последовательно и ускоренными темпами реализует политику милитаризации страны. И это при том, что по итогам окончания Второй мировой войны, в которой Япония признала поражение и капитулировала, в Конституцию страны был внесен отдельный пункт, ограничивающий военную деятельность Сил самообороны исключительно защитой безопасности государства и национальных интересов от внешней агрессии.

С подачи США воинственный Кисида быстро нашел эту самую «агрессию», которая якобы исходит от КНДР, Китая и России. Год назад японское правительство приняло пятилетнюю программу наращивания военной мощи в рамках новой стратегии безопасности. В рамках ее реализации японский кабмин вчера утвердил рекордный оборонный бюджет на следующий финансовый год, который начнется с марта 2024-го. Расходы на военные нужды выросли на 16 процентов по сравнению с первым годом «пятилетки» и должны составить 7,95 трлн иен (56 млрд долларов), или около семи процентов от общего национального бюджета в 112,7 трлн иен (794 млрд долларов).

Но вопрос даже не в том, сколько Токио потратит в следующем году на военные нужды, а в том, на что именно будут потрачены деньги. Национальная японская газета «Асахи симбун» (Asahi Shimbun) сообщает, что Министерство обороны Японии планирует ускорить развертывание ракет большой дальности, способных поражать цели в Китае и Северной Корее. Продолжатся закупки американских многоцелевых боевых самолетов-невидимок F-35 и других видов вооружений, производимых в США.

Около 734 млрд иен (5,15 млрд долларов) выделено на приобретение крылатых ракет Type-12 и «Томагавк» американского производства, а также на разработку собственных ракет дальнего радиуса действия следующего поколения. Япония также потратит более 80 млрд иен (562 млн долларов) на разработку гиперзвуковых управляемых ракет с дальностью действия 3000 километров.

Издание отмечает, что такими действиями правительство Кисиды фактически ставит крест на просуществовавшем многие десятилетия нейтральном и сугубо оборонительном военном статусе Японии, поскольку японские Силы самообороны все чаще сотрудничают со странами НАТО, в первую очередь США, и берут на себя более наступательные функции. Усиление ударного потенциала, предусмотренное новой стратегией безопасности, является серьезным отходом от послевоенного японского принципа ограничения применения силы страной исключительно в целях самообороны.

При этом глава кабмина Японии не скрывает, что намерен и дальше наращивать военный потенциал страны, все более отходя от принципа невмешательства и обороны. До 2027 года на укрепление своей военной мощи Токио планирует потратить 43 трлн иен (300 млрд долларов) и почти удвоить свои ежегодные расходы на оборону примерно до 10 трлн иен (68 млрд долларов). Реализация этого плана сделает Японию третьим по объемам военных затрат государством в мире после Соединенных Штатов и Китая.

Кроме того, Япония планирует потратить 75,5 млрд иен (530 млн долларов) на разработку совместно с Соединенными Штатами планирующих перехватчиков, которые, как ожидается, будут развернуты примерно в 2030 году и предназначены для противодействия гиперзвуковым ракетам, разрабатываемым Китаем, Северной Кореей и Россией.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
КНДР
Россия
США
Япония
Продукция
BGM-109 Tomahawk
F-35
Проекты
NATO
ГЗЛА
Похожие новости
04.08.2023
Новая "Белая книга" Японии: обозначены треугольники противостояния и оборонный потенциал - Мнения ТАСС
02.05.2023
«Разворот через сплошную»
25.12.2020
Пентагон готовится к конфликту с возродившейся Россией
10.06.2019
Оружие Судного дня
22.01.2019
Бей первым
27.09.2016
5 самых смертоносных ВМС, сухопутных сил и ВВС на планете (The National Interest, США)
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 25.12 01:29
  • 1
"Киев падет": в США испугались участи Украины после наступления России (The Hill, США)
  • 25.12 01:27
  • 195
МО РФ: точность РСЗО "Торнадо-С" при использовании современных боеприпасов достигает 100%
  • 25.12 01:23
  • 57665
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 25.12 01:17
  • 1
США назвали стратегической целью привлечение РФ к восстановлению Украины
  • 24.12 20:44
  • 1
«Станет самым совершенным танком в мире»: Венгрия вошла в программу создания танка Panther KF51
  • 24.12 18:22
  • 6
ВКС РФ получат партию новейших истребителей Су-57
  • 24.12 06:22
  • 1226
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 23.12 11:13
  • 0
ОДКБ: «Минск задал высокий темп»
  • 22.12 21:04
  • 3
Крейсер «Адмирал Нахимов» получит высокоточное оружие
  • 22.12 04:55
  • 4
В российском регионе возобновили производство двигателей для танков Т-80
  • 22.12 01:29
  • 1
В Словакии допустили референдум о присоединении всей Украины к России (Hlavný dennik, Словакия)
  • 21.12 15:47
  • 1
General Electric разрабатывает двигатель для гиперзвуковой ракеты
  • 21.12 13:47
  • 0
Аэродромная сеть ВКС России до и после реформы 2008-2009 гг в приграничных с Финляндией областях (ВИДЕО)
  • 21.12 06:17
  • 1
Дальняя авиация РФ в 2024 году получит совершенно новые боевые самолеты
  • 20.12 19:00
  • 40
Сразу два автомата, производства "Калашникова" и "Дегтярева", могут быть включены в боевую экипировку "Ратник-2"