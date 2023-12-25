Правительство Японии утвердило рекордный оборонный бюджет на следующий год

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Ставший в октябре 2021 года главой правительства Японии Фумио Кисида последовательно и ускоренными темпами реализует политику милитаризации страны. И это при том, что по итогам окончания Второй мировой войны, в которой Япония признала поражение и капитулировала, в Конституцию страны был внесен отдельный пункт, ограничивающий военную деятельность Сил самообороны исключительно защитой безопасности государства и национальных интересов от внешней агрессии.

С подачи США воинственный Кисида быстро нашел эту самую «агрессию», которая якобы исходит от КНДР, Китая и России. Год назад японское правительство приняло пятилетнюю программу наращивания военной мощи в рамках новой стратегии безопасности. В рамках ее реализации японский кабмин вчера утвердил рекордный оборонный бюджет на следующий финансовый год, который начнется с марта 2024-го. Расходы на военные нужды выросли на 16 процентов по сравнению с первым годом «пятилетки» и должны составить 7,95 трлн иен (56 млрд долларов), или около семи процентов от общего национального бюджета в 112,7 трлн иен (794 млрд долларов).

Но вопрос даже не в том, сколько Токио потратит в следующем году на военные нужды, а в том, на что именно будут потрачены деньги. Национальная японская газета «Асахи симбун» (Asahi Shimbun) сообщает, что Министерство обороны Японии планирует ускорить развертывание ракет большой дальности, способных поражать цели в Китае и Северной Корее. Продолжатся закупки американских многоцелевых боевых самолетов-невидимок F-35 и других видов вооружений, производимых в США.

Около 734 млрд иен (5,15 млрд долларов) выделено на приобретение крылатых ракет Type-12 и «Томагавк» американского производства, а также на разработку собственных ракет дальнего радиуса действия следующего поколения. Япония также потратит более 80 млрд иен (562 млн долларов) на разработку гиперзвуковых управляемых ракет с дальностью действия 3000 километров.

Издание отмечает, что такими действиями правительство Кисиды фактически ставит крест на просуществовавшем многие десятилетия нейтральном и сугубо оборонительном военном статусе Японии, поскольку японские Силы самообороны все чаще сотрудничают со странами НАТО, в первую очередь США, и берут на себя более наступательные функции. Усиление ударного потенциала, предусмотренное новой стратегией безопасности, является серьезным отходом от послевоенного японского принципа ограничения применения силы страной исключительно в целях самообороны.

При этом глава кабмина Японии не скрывает, что намерен и дальше наращивать военный потенциал страны, все более отходя от принципа невмешательства и обороны. До 2027 года на укрепление своей военной мощи Токио планирует потратить 43 трлн иен (300 млрд долларов) и почти удвоить свои ежегодные расходы на оборону примерно до 10 трлн иен (68 млрд долларов). Реализация этого плана сделает Японию третьим по объемам военных затрат государством в мире после Соединенных Штатов и Китая.

Кроме того, Япония планирует потратить 75,5 млрд иен (530 млн долларов) на разработку совместно с Соединенными Штатами планирующих перехватчиков, которые, как ожидается, будут развернуты примерно в 2030 году и предназначены для противодействия гиперзвуковым ракетам, разрабатываемым Китаем, Северной Кореей и Россией.