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Военное обозрение

Контакты между китайскими и американскими высокопоставленными военными возобновились

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Флаги КНР и США
Флаги КНР и США.
Источник изображения: Jason Lee / Pool Photo via AP

Председатель Объединенного комитета начальников штабов США поговорил на днях со своим китайским коллегой, что является свидетельством, по крайней мере, частичного потепления в отношениях между военными.

Генерал Чарльз Браун провел видеоконференцию с начальником управления Объединенного штаба Народно-освободительной армии (НОАК) генералом Лю Чжэньли. Они обсудили ряд вопросов глобальной и региональной безопасности.

В частности, генерал Браун обсудил важность совместной работы для предотвращения просчетов и поддержания открытых и прямых линий связи. Американский генерал подтвердил важность участия Народно-освободительной армии в предметном диалоге, чтобы уменьшить вероятность недопонимания и возникновения инцидентов.

В министерстве обороны заявили, что это были первые переговоры такого уровня с 2022 года.

Эксперт Совета национальной безопасности по Китаю Сара Беран предупредила, что для завершения переговоров между военными ведомствами может потребоваться время.

За несколько месяцев до этого официальные лица США всё больше беспокоились о том, что их китайские коллеги отказываются с ними разговаривать, в том числе во время потенциально опасных инцидентов. В июне министр обороны США Ллойд Остин заявил, что он «глубоко обеспокоен» противодействием со стороны Китая американской деятельности в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

За несколько недель до этого высокопоставленный представитель Пентагона заявил, что китайцы отказались брать трубку во время звонка тогдашнего председателя Объединенного комитета начальников штабов генерала Марка Милли, а также главы Индо-Тихоокеанского командования США.

Браун и Лю Чжэньли договорились продолжать контакты на уровне генеральных штабов.

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Страны
Китай
США
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