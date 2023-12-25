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ТАСС

Кировский завод "Маяк" может перейти под контроль концерна "Калашников"

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Логотип ОАО "Концерн "Калашников"
Логотип ОАО "Концерн "Калашников".
Источник изображения: © Фото : ОАО "Концерн "Калашников"

Предприятие ежегодно выполняет десятки госконтрактов и сохраняет статус одного из ведущих машиностроительных предприятий ОПК

ТАСС, 23 декабря. Концерн "Калашников" рассматривает возможность включить в контур управления группы Кировский завод "Маяк" с целью развития производства высокоточного оружия. Об этом сообщили в пресс-службе концерна.

"Концерн "Калашников" рассматривает возможность (при получении соответствующего одобрения со стороны ФАС России) включить в контур управления группы ПАО "Кировский завод "Маяк", - говорится в распространенном сообщении.

В "Калашникове" отметили, что кировское предприятие ежегодно выполняет десятки госконтрактов и сохраняет статус одного из ведущих машиностроительных предприятий ОПК.

"Вхождение завода "Маяк" в контур управления "Калашникова" имеет совершенно четкую логику. В первую очередь это синергия в части выпуска высокоточного оружия. И "Маяк", и предприятия группы "Калашников" накопили серьезные компетенции в производстве данного вида продукции. Поэтому взаимообогащение совершенно очевидно приведет к росту качества производимой номенклатуры, сокращению издержек и, как следствие, более четкому и слаженному исполнению гособоронзаказа", - привела пресс-служба слова президента концерна "Калашников" Алана Лушникова.

По его мнению, в условиях существенного повышения требований со стороны заказчика к количеству и качеству подобных изделий объединение усилий концерна и кировского предприятия "однозначно будет способствовать укреплению обороноспособности страны". 

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Кировский завод
ФАС
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