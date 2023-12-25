Первую летную ракету-носитель "Ангара-А5" отправили для испытаний на космодром Восточный

В Роскосмосе сообщили, что космическая инфраструктура на космодроме готова к началу подготовки

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Первая летная ракета-носитель "Ангара-А5" отправлена на космодром Восточный для проведения летно-конструкторских испытаний. Об этом сообщается в Telegram-канале Роскосмоса.

"Первая летная "Ангара-А5" отправлена для летно-конструкторских испытаний на Восточный. Сейчас на космодроме завершено создание и проверка работоспособности инфраструктуры технического комплекса для подготовки ракет "Ангара". Специалисты Роскосмоса завершили и подтвердили готовность и работоспособность систем стартового комплекса", - отметили в Роскосмосе, добавив, что космическая инфраструктура для "Ангары" на космодроме готова к началу подготовки первой летной ракеты к пуску.

"Ангара" - семейство российских ракет-носителей от легкого класса до тяжелого. Новое семейство использует экологически чистые компоненты топлива. Первые два пуска тяжелой "Ангары" состоялись 23 декабря 2014 года и 14 декабря 2020 года с космодрома Плесецк (1-й Государственный испытательный космодром Минобороны РФ).

В конце ноября первый заместитель гендиректора Роскосмоса Андрей Ельчанинов заявил на III Конгрессе молодых ученых, что в госкорпорации надеются на то, что первый старт ракеты "Ангара" с космодрома Восточный состоится в пределах первого квартала 2024 года.