Войти
ТАСС

Первую летную ракету-носитель "Ангара-А5" отправили для испытаний на космодром Восточный

96
0
0
Ракета-носитель "Ангара-А5"
Ракета-носитель "Ангара-А5".
Источник изображения: Telegram-канал Госкорпорации "Роскосмос"

В Роскосмосе сообщили, что космическая инфраструктура на космодроме готова к началу подготовки

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Первая летная ракета-носитель "Ангара-А5" отправлена на космодром Восточный для проведения летно-конструкторских испытаний. Об этом сообщается в Telegram-канале Роскосмоса.

"Первая летная "Ангара-А5" отправлена для летно-конструкторских испытаний на Восточный. Сейчас на космодроме завершено создание и проверка работоспособности инфраструктуры технического комплекса для подготовки ракет "Ангара". Специалисты Роскосмоса завершили и подтвердили готовность и работоспособность систем стартового комплекса", - отметили в Роскосмосе, добавив, что космическая инфраструктура для "Ангары" на космодроме готова к началу подготовки первой летной ракеты к пуску.

"Ангара" - семейство российских ракет-носителей от легкого класса до тяжелого. Новое семейство использует экологически чистые компоненты топлива. Первые два пуска тяжелой "Ангары" состоялись 23 декабря 2014 года и 14 декабря 2020 года с космодрома Плесецк (1-й Государственный испытательный космодром Минобороны РФ).

В конце ноября первый заместитель гендиректора Роскосмоса Андрей Ельчанинов заявил на III Конгрессе молодых ученых, что в госкорпорации надеются на то, что первый старт ракеты "Ангара" с космодрома Восточный состоится в пределах первого квартала 2024 года. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Продукция
Ангара
Компании
Минoбороны РФ
Роскосмос
Проекты
2020-й год
Плесецк
Похожие новости
31.12.2021
Каким стал 2021 год для российской космонавтики
05.06.2020
Министерство обороны России заказало четыре ракеты-носителя «Ангара-А5»
17.02.2020
Роскосмос и Минобороны согласовали техзадание на более мощную "Ангару"
04.02.2020
Минобороны и "Роскосмос" согласовали облик РН "Ангара-А5М"
02.05.2017
Всем спасибо, все свободны
24.08.2009
МАКС-2009: три дня для бизнеса - успех налицо
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 25.12 01:29
  • 1
"Киев падет": в США испугались участи Украины после наступления России (The Hill, США)
  • 25.12 01:27
  • 195
МО РФ: точность РСЗО "Торнадо-С" при использовании современных боеприпасов достигает 100%
  • 25.12 01:23
  • 57665
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 25.12 01:17
  • 1
США назвали стратегической целью привлечение РФ к восстановлению Украины
  • 24.12 20:44
  • 1
«Станет самым совершенным танком в мире»: Венгрия вошла в программу создания танка Panther KF51
  • 24.12 18:22
  • 6
ВКС РФ получат партию новейших истребителей Су-57
  • 24.12 06:22
  • 1226
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 23.12 11:13
  • 0
ОДКБ: «Минск задал высокий темп»
  • 22.12 21:04
  • 3
Крейсер «Адмирал Нахимов» получит высокоточное оружие
  • 22.12 04:55
  • 4
В российском регионе возобновили производство двигателей для танков Т-80
  • 22.12 01:29
  • 1
В Словакии допустили референдум о присоединении всей Украины к России (Hlavný dennik, Словакия)
  • 21.12 15:47
  • 1
General Electric разрабатывает двигатель для гиперзвуковой ракеты
  • 21.12 13:47
  • 0
Аэродромная сеть ВКС России до и после реформы 2008-2009 гг в приграничных с Финляндией областях (ВИДЕО)
  • 21.12 06:17
  • 1
Дальняя авиация РФ в 2024 году получит совершенно новые боевые самолеты
  • 20.12 19:00
  • 40
Сразу два автомата, производства "Калашникова" и "Дегтярева", могут быть включены в боевую экипировку "Ратник-2"