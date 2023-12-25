Два миллиона долларов за вертолет: армия США распродаст часть парка UH-60 Black Hawk

Армия США планирует сократить примерно 157 вертолетов Black Hawk, или 7,5% от их общего парка. В Пентагоне считают, что это позволит высвободить средства для создания новой винтокрылой машины – «будущего штурмовика дальнего действия» FLRAA, который должен начать поступать на вооружение в начале 2030-х годов.

Как поясняют в командовании, парк Black Hawk в 2004 финансовом году состоял из 1806 единиц, но вырос до 2135 экземпляров (более чем на 300 бортов) во время операций по борьбе с повстанцами в Ираке и Афганистане.

Сегодня, при меньших усилиях, отсутствует необходимость содержать все эти вертолеты на вооружении. Общее количество теперь сократится до 1978 бортов

- приводятся в издании Defense News слова командования.

Армия выведет из состава только самые старые вертолеты – несколько моделей Alpha и остальные модели Lima. Они будут распроданы на мировом рынке. Ожидается, что цена каждого борта составит примерно два миллиона долларов [стандартная стоимость Black Hawk колеблется от $5,9 до $10,2 млн в зависимости от конкретного варианта].

Когда вертолеты будут списаны, пока не определено, так как требуется оценка состояния парка.

Одновременно армия США стремится модернизировать часть флота Black Hawk. Так, модель Victor получает цифровые кабины.