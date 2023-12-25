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Военное обозрение

Займет место ЗРК Iron Dome: произведен запуск ракеты AIM-9X Sidewinder из новой зенитной системы Enduring Shield

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Источник изображения: topwar.ru

Компания Leidos в рамках создания новой системы ПВО Enduring Shield («Несокрушимый щит») для армии США изготовила первый комплект ЗРК и провела его испытания, осуществив запуск зенитной ракеты AIM-9X Sidewinder.

Как сообщается на сайте разработчика, Enduring Shield представляет собой мобильный ЗРК, предназначенный для перехвата крылатых ракет и беспилотников в целях защиты критически важных гражданских и военных объектов [то есть является объектовой системой ПВО]. Новая зенитная система должна занять нишу между тактическими средствами ПВО малого радиуса действия и дальнобойными ЗРК, такими как THAAD и MIM Patriot.

Запуск производился через общую систему боевого управления IBCS, которая связывает средства ПВО и ПРО с бойцами на передовой.

Источник изображения: topwar.ru

Эксплуатационная оценка ЗРК Enduring Shield запланирована на конец 2024 года. Ранее программа его создания уже приостанавливалась, в связи с чем Конгресс США дал указание приобрести две батареи Iron Dome, разработанные Rafael и Raytheon, в качестве временного решения для защиты от крылатых ракет. После возрождения проекта он столкнулся с недостаточным финансированием, но теперь, похоже, дело сдвинулось с мертвой точки.

В настоящее время разработчик стремится поставить армии США 12 пусковых установок ЗРК Enduring Shield, который впоследствии должен занять место системы Iron Dome.

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Страны
США
Продукция
AIM-9
Patriot ЗРК
THAAD
Железный купол
Компании
Leidos
Rafael
Raytheon
Проекты
БПЛА
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