В Индии заявили, что станция по изучению Солнца достигнет точки Лагранжа L1 6 января

Точки Лагранжа системы Солнце–Земля. Аналогичное построение можно сделать для любой системы из двух массивных тел, одно из которых значительно больше другого. В областях пространства около точек L1-L5 тело пренебрежимо малой массы сможет долгое время находиться в стабильном положении без приложения посторонних сил. В реальности, из-за возмущений от других объектов Солнечной системы космическим аппаратам все же необходимо иметь на борту некоторый запас топлива для корректировки своего положения.

Глава Индийской организации космических исследований Шридхара Соманатх сообщил, что потом необходимо снова запустить двигатель, чтобы она не двигалась дальше

НЬЮ-ДЕЛИ, 23 декабря. /ТАСС/. Индийская космическая станция по изучению Солнца Aditya-L1 6 января достигнет конечной точки миссии (точки Лагранжа L1), с которой будет вести наблюдения за небесным светилом. Об этом сообщил журналистам глава Индийской организации космических исследований (ISRO) Шридхара Соманатх.

"Aditya-L1 войдет в точку L1 6 января", - сказал он, подчеркнув, что "точное время будет объявлено в соответствующее время". "Когда она достигнет точки L1, мы должны будем снова запустить двигатель, чтобы она не двигалась дальше", - отметил Соманатх.

После того, как аппарат будет успешно установлен в точке L1, он будет находиться там в течение следующих пяти лет, собирая все данные, которые важны не только для Индии, но и для всего мира, пояснил глава ISRO. "Эти данные будут очень полезны для понимания происходящего на Солнце и того, как оно влияет на нашу жизнь", - подчеркнул он.

Aditya-L1 была выведена на орбиту Земли 2 сентября. Спустя почти три недели аппарат был переведен на траекторию пути к точке Лагранжа L1, которая расположена в 1,5 млн км от Земли. В системе Солнце - Земля точка Лагранжа L1 является идеальным местом для размещения космической станции для наблюдения за Солнцем. В этом месте оно никогда не перекрывается ни Луной, ни Землей.