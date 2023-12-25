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ТАСС

В Индии заявили, что станция по изучению Солнца достигнет точки Лагранжа L1 6 января

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Точки Лагранжа системы Солнце–Земля. Аналогичное построение можно сделать для любой системы из двух массивных тел, одно из которых значительно больше другого. В областях пространства около точек L1-L5 тело пренебрежимо малой массы сможет долгое время нахо
Точки Лагранжа системы Солнце–Земля. Аналогичное построение можно сделать для любой системы из двух массивных тел, одно из которых значительно больше другого. В областях пространства около точек L1-L5 тело пренебрежимо малой массы сможет долгое время находиться в стабильном положении без приложения посторонних сил. В реальности, из-за возмущений от других объектов Солнечной системы космическим аппаратам все же необходимо иметь на борту некоторый запас топлива для корректировки своего положения.
Источник изображения: NASA

Глава Индийской организации космических исследований Шридхара Соманатх сообщил, что потом необходимо снова запустить двигатель, чтобы она не двигалась дальше

НЬЮ-ДЕЛИ, 23 декабря. /ТАСС/. Индийская космическая станция по изучению Солнца Aditya-L1 6 января достигнет конечной точки миссии (точки Лагранжа L1), с которой будет вести наблюдения за небесным светилом. Об этом сообщил журналистам глава Индийской организации космических исследований (ISRO) Шридхара Соманатх.

"Aditya-L1 войдет в точку L1 6 января", - сказал он, подчеркнув, что "точное время будет объявлено в соответствующее время". "Когда она достигнет точки L1, мы должны будем снова запустить двигатель, чтобы она не двигалась дальше", - отметил Соманатх.

После того, как аппарат будет успешно установлен в точке L1, он будет находиться там в течение следующих пяти лет, собирая все данные, которые важны не только для Индии, но и для всего мира, пояснил глава ISRO. "Эти данные будут очень полезны для понимания происходящего на Солнце и того, как оно влияет на нашу жизнь", - подчеркнул он.

Aditya-L1 была выведена на орбиту Земли 2 сентября. Спустя почти три недели аппарат был переведен на траекторию пути к точке Лагранжа L1, которая расположена в 1,5 млн км от Земли. В системе Солнце - Земля точка Лагранжа L1 является идеальным местом для размещения космической станции для наблюдения за Солнцем. В этом месте оно никогда не перекрывается ни Луной, ни Землей. 

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Страны
Индия
Компании
ISRO
Проекты
Луна
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