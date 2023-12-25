Строится сверхмалая подлодка Drass DG-160 в Румынии для нераскрытого заказчика

Источник изображения: topwar.ru

Италия исторически имеет развитые компетенции в строительстве небольших подводных лодок. Именно в этой стране сто лет назад появился морской спецназ в современном понимании этого термина. До сих пор итальянские судостроители занимаются созданием сверхмалых субмарин.

Одним из типов является Drass DG-160. Как сообщается на ресурсе Covert Shores, одна из субмарин этой модели в настоящее время строится в Румынии для нераскрытого заказчика.

Drass DG-160 имеет водоизмещение 141/169 тонн. Длина составляет 32,24 м, диаметр корпуса 2,5 м, высота 6,45 м. В состав экипажа подлодки входит 7-8 человек. Дальность хода составляет 2000 морских миль и 160 на батареях. Субмарина способна развивать максимальную скорость 10 узлов, крейсерская составляет 5 уз и в надводном положении 8,5 уз.

Вооружение подлодки представлено 2 стандартными торпедами 533 мм, плюс 2 торпеды x 533 мм или 6 мин в боковых ТА по желанию заказчика. В снаряжение могут входить два аппарата доставки пловцов или 6 надувных лодок.

Источник изображения: topwar.ru

В составе оборудования числятся пассивный и активный гидролокаторы, приемник радиолокационного предупреждения, телевизионный перископ, подводная связь, гирокомпас на основе кольцевого лазера, эхолот, доплеровский датчик скорости, электромагнитный датчик.

Учитывая, что Запад ранее поставлял ВСУ различные средства проведения диверсий на море, включая надводные беспилотники, можно ожидать, что строящаяся в Румынии Drass DG-160 предназначается тому же адресату и вскоре может оказаться в акватории Черного моря.