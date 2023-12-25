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Военное обозрение

Западные компании займутся ремонтом артиллерии на территории Украины

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Источник изображения: topwar.ru

Высокий уровень износа парка артиллерии, состоящего на вооружении ВСУ, требует организации сервисного обслуживания на месте. Выполнение этой задачи приняли на себя две западные компании – BAE Systems и AMS Integrated Solutions, которые займутся восстановлением орудий, поставленных Британией [то есть 105-мм гаубиц L118 / L119 и 155-мм САУ M109A4BE и AS-90]. Соответствующее соглашение было подписано в ходе визита делегаций в Киев.

Как указывается на сайте BAE Systems, работы будут организованы на базе уже имеющихся центров технического обслуживания, где трудятся украинские специалисты. Как можно понять, шефство над ними возьмет иностранный инженерный персонал. Параллельно AMS уже создала сеть новых объектов по ремонту артсистем.

Это сотрудничество позволяет нам использовать наши производственные мощности в стране и квалифицированных инженеров для быстрого восстановления критически важного артиллерийского оборудования, обеспечивая устойчивость и боеготовность ВСУ

- заявили в AMS.

AMS занимается техническим обслуживанием контингентов НАТО. Компания начала свою деятельность в Косово в 2001 году, продолжив ее затем в Ираке, Кении, Афганистане, Сомали, ЦАР и в прочих странах Африки. Насколько уютно будет ее специалистам работать на территории Украины в условиях военного противостояния с Россией, покажет время.

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  • В новости упоминаются
Страны
Афганистан
Ирак
Кения
Россия
Сомали
Украина
Продукция
M109
Компании
BAE Systems
Проекты
NATO
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