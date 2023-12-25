Французская пресса: «Морские беспилотники ВСУ беззащитны перед российским заслоном»

Источник изображения: topwar.ru
С началом СВО для ЧФ России возникла непропорционально большая угроза со стороны украинских морских беспилотников. Небольшие надводные БПА, начиненные взрывчаткой, оказывают сильное влияние на ситуацию в акватории Черного моря. Ранее в этом месяце была показана секретная база с по меньшей мере 16 БПА Magura V5, давая понять, что уровень опасности будет только возрастать.
- говорится в издании Naval News.
Как отмечается, первой и наиболее заметной защитой стало добавление физических барьеров на входах в гавани. Они относительно эффективны для предотвращения проникновения БПА на ВМБ и в сочетании с наземными средствами поражения и кораблями охранения обеспечивают надежную защиту.
- поясняется во французской прессе.
Со слов автора, за пределами гаваней авиация представляют главную угрозу для украинских БПА. Их могут обнаружить летающие лодки Бе-12, которые затем оповещают другие авиаподразделения. Они снаряжены радаром, который был разработан для обнаружения перископа подводной лодки и в состоянии распознать небольшой беспилотник.
За непосредственное уничтожение БПА с воздуха отвечают специальные подразделения, оснащенные вертолетами Ми-8 и Ка-27. Они вылетают с территории Крыма и поражают беспилотники неуправляемыми ракетами и пулеметно-пушечным огнем. Также привлекались истребители Су-27/30, которые обычно патрулируют Черное море в поисках воздушных угроз.
- пишет автор.
Источник изображения: topwar.ru
Как указывается, основной способ, которым Россия пытается помешать атакам БПА, остается незамеченным:
При движении судов на просторах Черного моря, например, транспортов с оружием и танкеров, их теперь сопровождают патрульные корабли и фрегаты. При этом отключаются AIS (автоматизированные системы идентификации), чтобы их не могли отследить из открытых источников.
- полагает автор.
Среди последних нововведений, применяемых Россией для борьбы с БПА, указывается недавнее применение (в порядке испытаний) ударного FPV-дрона VT-40 с борта небольшого катера. Как пишет автор, это первый случай, когда беспилотник использовался таким образом.
- считает автор.