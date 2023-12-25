Французская пресса: «Морские беспилотники ВСУ беззащитны перед российским заслоном»

Источник изображения: topwar.ru

С началом СВО для ЧФ России возникла непропорционально большая угроза со стороны украинских морских беспилотников. Небольшие надводные БПА, начиненные взрывчаткой, оказывают сильное влияние на ситуацию в акватории Черного моря. Ранее в этом месяце была показана секретная база с по меньшей мере 16 БПА Magura V5, давая понять, что уровень опасности будет только возрастать.

Морские беспилотники застали ВМФ РФ врасплох. Но в итоге российский флот стал применять многоуровневый подход к их уничтожению

- говорится в издании Naval News.

Как отмечается, первой и наиболее заметной защитой стало добавление физических барьеров на входах в гавани. Они относительно эффективны для предотвращения проникновения БПА на ВМБ и в сочетании с наземными средствами поражения и кораблями охранения обеспечивают надежную защиту.

Севастополь получил несколько слоев сетей, плавучие заграждения и даже цепочку барж. Аналогичная картина наблюдается в других гаванях и с недавнего времени у Крымского моста

- поясняется во французской прессе.

Со слов автора, за пределами гаваней авиация представляют главную угрозу для украинских БПА. Их могут обнаружить летающие лодки Бе-12, которые затем оповещают другие авиаподразделения. Они снаряжены радаром, который был разработан для обнаружения перископа подводной лодки и в состоянии распознать небольшой беспилотник.

За непосредственное уничтожение БПА с воздуха отвечают специальные подразделения, оснащенные вертолетами Ми-8 и Ка-27. Они вылетают с территории Крыма и поражают беспилотники неуправляемыми ракетами и пулеметно-пушечным огнем. Также привлекались истребители Су-27/30, которые обычно патрулируют Черное море в поисках воздушных угроз.

В настоящее время БПА ВСУ выглядят беззащитными перед этим заслоном; их может спасти только скорость и попытки маневрирования

- пишет автор.

Источник изображения: topwar.ru

Как указывается, основной способ, которым Россия пытается помешать атакам БПА, остается незамеченным:

Российские корабли и береговые сооружения оказывают на них электромагнитное [радиоэлектронное] воздействие, чтобы заглушить их связь. Этот прием выглядит умеренно эффективным, как и в случае с БПЛА, которых пытаются нейтрализовать над окопами средствами РЭБ.

При движении судов на просторах Черного моря, например, транспортов с оружием и танкеров, их теперь сопровождают патрульные корабли и фрегаты. При этом отключаются AIS (автоматизированные системы идентификации), чтобы их не могли отследить из открытых источников.

Эти усилия эффективны лишь частично. Данные конвои несколько раз становились мишенью для БПА, при этом основная тяжесть атак ложилась на корабли сопровождения

- полагает автор.

Среди последних нововведений, применяемых Россией для борьбы с БПА, указывается недавнее применение (в порядке испытаний) ударного FPV-дрона VT-40 с борта небольшого катера. Как пишет автор, это первый случай, когда беспилотник использовался таким образом.

Россия могла бы внедрить некоторые средства защиты гораздо раньше, еще до первых атак. Тем не менее, таковы реалии войны

- считает автор.