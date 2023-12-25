"Где нам взять деньги?" Украина свалила неудачи ВСУ на США (Breitbart, США)

Украина сворачивает военные операции и винит во всем Запад, пишет Breitbart. Киев сетует на дефицит боеприпасов и нехватку денег для проведения мобилизации. Кроме того, украинцы обеспокоены смещением внимания западных союзников на войну в Газе, отмечается в статье

Оливер Лейн

Генерал Александр Тарнавский заявил о "снарядном голоде в ВСУ по всей линии фронта". Он назвал это "очень большой проблемой". А агентство Reuters перефразировало это как "сокращение иностранной военной помощи" и определило в качестве одного из основных факторов снижения боеготовности украинских войск. В интервью изданию украинский военачальник заявил, что потенциал артиллерии "у нас сегодня недостаточный с учетом наших потребностей", поэтому боеприпасы приходится перераспределять между частями.

Он сказал: "Мы сейчас производим перепланировку задач, которые перед собой поставили, и уменьшаем их, потому что нам нужно добиться их выполнения… На каких-то направлениях мы перешли к обороне, а на каких-то продолжаем наступательные действия – маневром, огнем и движением вперед. И мы готовим наши резервы для дальнейших масштабных действий". Кроме того, сказал генерал, после почти двух лет войны на истощение, украинские солдаты "не такие свежие и не такие отдохнувшие".

В дайджесте этого интервью Тарнавского, опубликованном украинскими государственными СМИ, его высказывания были резюмированы следующим образом: "Украинские войска на передовой сталкиваются с нехваткой артиллерийских снарядов и свернули некоторые военные операции из-за нехватки иностранной помощи". Генерал заметил, что ВСУ особенно трудно получать достаточное количество снарядов калибров, соответствующих устаревшим орудиям советской эпохи. Но, как показывали неоднократные сообщения в прошлом году, поставки 155-мм снарядов стандарта НАТО также невелики.

Западная военная поддержка, не отвечающая потребностям Киева, и возложение вины за неудачные операции на Запад — постоянная тема в общении Украины с внешним миром, в условиях, когда частично оккупированная страна старается сохранить свое имя в заголовках СМИ. Учитывая, что после террористической атаки ХАМАС основное внимание Запада переместилось на юг, к Израилю, Украине приходится прилагать больше усилий, чтобы убедить западных законодателей продолжать жертвовать деньги и вооружения. Но последние данные показывают, что количество "подарков" как минимум не увеличивается.

Украина сегодня явно испытывает трудности в отношениях с обоими своими главными сторонниками – Соединенными Штатами и Европейским Союзом, которые в последние недели не утвердили многомиллиардные пакеты поддержки.

В своих замечаниях во время последней пресс-конференции в этом году 20 декабря сам президент Зеленский подчеркнул разрыв между тем, чего украинская армия желает достичь с точки зрения доступа к западному финансированию, и тем, что в настоящее время политически возможно в этом плане. Выступая перед журналистами, Зеленский заявил, что украинская армия хочет мобилизовать еще 500 тысяч солдат, но это будет стоить 500 миллиардов украинских гривен (12 миллиардов долларов). "Откуда мы возьмем эти средства?" — спросил он.

Однако это не означает, что Украина лишена надежды. Страна придавала большое значение получению западных истребителей, и их пилоты сейчас проходят подготовку в Румынии. Вполне возможно, что первые из десятков F-16 на вооружении Украины могут вступить в бой в 2024 году. Генерал Тарнавский в своем интервью заявил, что "с наличием у нас F-16 картины будет совершенно иной". Но смогут ли американские истребители стать той самой "серебряной пулей" против огромных российских военно-воздушных сил, еще предстоит увидеть.

Комментарии читателей Breitbart

ricocat1 (# FJB & TGP)

Пусть Европа беспокоится об Украине. Америка должна начать защищать Америку.

Sgt. GeneralJuvenile

Как долго мы должны посылать налоговые доллары в личные сейфы Байдена и Зеленского? Украина НЕ СОЮЗНИК США, и те, кто думает, что Путин попытается захватить мир, КОГДА он победит Украину, сумасшедшие.

Bud1221

Украина ВСЕГДА была красной линией для России, начиная с падения Берлинской стены.

Sergeant Striker

Может, украинцам следовало все-таки вкладывать все деньги в войну, а не финансировать свое коррумпированное правительство и проплачивать откаты.

Will Hunt

Вот поверьте, сейчас Зеленский в любой день возьмет отпуск во Франции, полетит во Флориду и будет жить в закрытом комплексе с круглосуточной охраной секретной службы.

dragonfire53

Вопрос в том, какая часть многих миллиардов помощи Украине на самом деле пошла туда, куда должна была пойти? Байден и Сенат отказываются разрешить аудит этой помощи. Поскольку Украина глубоко погружена в коррупцию, мы понятия не имеем, какая часть этих денег оказалась в карманах коррупционеров вашингтонского истеблишмента.

Eileen Mother of Leopard Cats

Есть множество свидетельств того, что многое из американской помощи не дошло до передовой на Украине и было продано в "черном интернете". Мне искренне жаль украинцев, которые пожертвовали столькими жизнями ради глобалистской повестки дня. Их главный военный генерал Залужный признал потери в 383 тысячах человек.

Grow your own

Зеленский — ничто иное, как марионетка международных банковских семей и т. д. Шваба и его банды. Война для них – это бизнес.

Jason

Чем ближе Трамп к власти, тем скорее Зеленский нападет на Байдена и заявит, что тот сорвал мирные переговоры... и, может быть, еще выльет немало грязи по поводу Burisma?

Al Batross

У Байдена никогда не было победоносного оружия, которое он мог бы дать украинцам, потому что у США больше нет промышленного потенциала для поддержки конфликта такого масштаба, и теперь Америка, скорее всего, будет неспособна когда-либо восстановить этот потенциал.

Байдену также не хватило порядочности, человечности и мудрости, чтобы попытаться деэскалировать кризис, хотя он мог это сделать. Вместо этого он назвал Путина убийцей и похвастался этим перед СМИ, показав, как низко опустилась дипломатия США.

Украинцы умирают из-за своих собственных заблуждений, из-за сфабрикованной национальной истории, но больше всего из-за злобы и жадности "Глубинного государства", Байденов и им подобных в развязанной США прокси-войне против России.

Autonomo

Ни один из украинцев не умирает за меня!

Jason

Они умирают за Джо Байдена и за шантажиста Зе!

TheChairman

Возможно, всем мужчинам-христианам на Украине следует задаться вопросом, почему они умирают из-за большого эго маленького еврейского комика-"незваного гостя", который постоянно позирует в военной форме?

disqus_RUOK

У Зеленского все священники, выступающие против него, сидят в тюрьмах. И это не имеет никакого отношения к России.

Зеленский преступник!

Willie Tasby

Украина, самая коррумпированная страна Европы, уже проиграла. Все кончено. 400 000 жизней украинцев были потеряны напрасно из-за эго их карликового президента-мошенника. Кроме того, более 130 миллиардов долларов американских налогов были сброшены в канализацию. Это всего лишь еще одна из многих неудач политики Байдена. Очевидно, что Зеленский присвоил многие миллиарды долларов, обещая сохранить в тайне дела семьи Байденов на Украине.

david46

На Украине погибло 450 тысяч своих же украинских нацистов. Великий социальный эксперимент по самоочищению!

bluebird 1947

Никогда не было никакой надежды, что Украина сможет победить Россию. Подобно героиновой наркоманке, Украина зависела от постоянного притока денег для поддержания своего существования.

Эти деньги поступили от налогоплательщиков США, любезно предоставленные администрацией Байдена. Можно сказать, что администрация Байдена — это торговец наркозельем, а Украина является его постоянным клиентом. Когда деньги у наркомана иссякают, он больше не может удовлетворять свой порок. Если Конгресс проявит твёрдость и закроет денежный кран Киеву, война на Украине быстро закончится, и граждане Украины начнут возвращаться к их жизни. И начать они могут с проведения президентских выборов и отстранения президента Зеленского от должности.

zagnut64

Зеленский признал, что у Украины закончились молодые мужчины. Время вести переговоры, провести выборы и готовить веревку и крепкий сук на дереве.