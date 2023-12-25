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Военное обозрение

«Время расплаты за атаки HIMARS»: в индийском издании оценили появление на фронте РСЗО «Ураган-1М»

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Источник изображения: topwar.ru

Появившаяся на фронте модернизированная РСЗО 9К57-1М «Ураган-1М» была впервые представлена на площадке форума «Армия 2020».

Она оснащена двумя раздельными пусковыми контейнерами для запуска либо 220-мм ракет (в количестве 15 единиц в каждом) от устаревшей базовой системы «Ураган», либо 300-мм ракетами (6 ед.) от РСЗО «Смерч» (или его усовершенствованной версии «Торнадо-С»).

Это роднит новую российскую систему с двухкалиберным HIMARS, который может вести огонь как ракетами GMLRS, так и ATACMS. Однако американский аналог имеет не два контейнера, а лишь одну пусковую установку, что делает «Ураган-1М» более универсальной РСЗО.

«Торнадо-С» имеет дальнобойность, аналогичную американской системе HIMARS (120 км), однако ее оперативная маневренность ограничена раздельным заряжанием направляющих, в то время как HIMARS оснащен модулем с 6 направляющими, который можно заменить на новый, тем самым полностью пополнив боекомплект.

Аналогичным образом, то есть путем замены контейнеров, происходит перезарядка у «Урагана-1М». На это отводится всего 4 минуты. Все процессы в РСЗО полностью автоматизированы. Электронное оборудование облегчает взаимодействие с разведывательными средствами и другими ударными комплексами, позволяя наносить целям поражение в режиме реального времени с высокой эффективностью.

«Ураган-1М» управляется экипажем из трех человек, имеет полную массу 42 тонны. Машина способна развивать скорость 70 км/ч по шоссе. Дальность хода составляет 1000 км.

Концептуально «Ураган-1М» является более совершенной системой, чем HIMARS. РСЗО несет больше ракет и способна применять средства поражения разного калибра одновременно. Ее оперативное развертывание, безусловно, повлияет на ход СВО. Пришло время расплаты за атаки HIMARS

- говорится в индийском издании EurAsian Times, давая оценку новой российской РСЗО.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
9А52-2 Смерч
GMLRS
HIMARS
Торнадо-С
Ураган РСЗО
Проекты
АРМИ-20XX
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