Университет спецназа в Чечне подготовил более 15,5 тыс. добровольцев с начала СВО

Добровольцы, которых готовят к отправке на Украину, в Российском университете спецназа в Гудермесе.

Их обучили тактической стрельбе, полевой медицине и огневому направлению

ГРОЗНЫЙ, 23 декабря. /ТАСС/. Число добровольцев, прошедших подготовку на базе Российского университета спецназа в Чечне и отправившихся в зону проведения специальной военной операции, возросло до более 15,5 тыс. человек. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.

"С начала проведения специальной военной операции из Чеченской Республики на защиту интересов России отправились в Донбасс и на Украину 36 тысяч патриотов. Из них через Российский университет спецназа прошли более 15 500 добровольцев. Все они достойно выполнили и выполняют поставленные задачи", - написал Кадыров.

По его словам, в программу подготовки вошли курсы тактической стрельбы, полевой медицины и огневое направление.

Он добавил, что добровольцам предоставляют современную боевую экипировку, возмещают расходы на дорогу, обеспечивают проживанием и питанием на время занятий благодаря поддержке регионального общественного фонда имени героя России Ахмата-Хаджи Кадырова.