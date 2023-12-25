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Военное обозрение

«Россия перегружена собственными заказами»: вертолеты Ми-17 африканских стран отремонтирует польская оборонка

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Вертолет Ми-17В-5
Вертолет Ми-17В-5.
Источник изображения: © РИА Новости / Владимир Астапкович

Многоцелевые вертолеты Ми-17, принадлежащие военно-воздушным силам одной из африканских стран, будут обслуживаться и ремонтироваться в Польше.

Как указывается на ресурсах госхолдинга PGZ, контракт на обслуживание винтокрылых машин указанного типа подписан с одной из стран Центральной и Восточной Африки. Соответствующие работы будут производиться на оборонном авиационном заводе в Лодзи. Здесь осуществляется ремонт винтокрылых машин различного типа – многоцелевых Ми-8/17, ударных Ми-24 и морских Ми-14. За капитальный ремонт двигателей Ми-17 будет отвечать авиазавод в Быдгоще.

Подробности сделки не разглашаются. Однако известно, что в указанном регионе крупнейшими операторами Ми-8/17 являются Эфиопия и Руанда.

Как отмечается в издании Defence24, российская авиационная промышленность «перегружена собственными военными заказами» и не может своевременно выполнять запросы зарубежных клиентов. В то же время потенциал украинских предприятий оказался «практически разрушенным».

Эта ситуация дает польским компаниям, обладающим достаточными компетенциями, возможность заменить РФ и Украину, сохранить свои рабочие места и получить дополнительную прибыль

- говорится в прессе.

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Страны
Польша
Россия
Руанда
Украина
Эфиопия
Продукция
Ми-14
Ми-17
Ми-24
Ми-8
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