Индийская компания показала кадры испытаний БМП-2 местного производства

Источник изображения: topwar.ru
Индийская компания The Ordnance Factory Medak (OFMK) показала кадры испытаний БМП-2 местного производства, имеющей обозначение Sarath.
Как указывается в местном издании Hindu, тестирования проводятся ежегодно на озере Малкапур в Сангаредди для оценки тактико-технических характеристик техники, в том числе прошедшей модернизацию.
Разработанные в СССР БМП-2 заинтересовали в 1980-е годы индийское командование. В итоге страна приобрела права на их производство в рамках соглашения о передаче технологий. Выпуск машин с тех пор велся на ряде мощностей, включая завод Medak.
Источник изображения: topwar.ru
- говорится в издании.
Всего на OFMK, основанной в 1984 году, на сегодняшний день было произведено и поставлено индийской армии более 2000 БМП.
Источник изображения: topwar.ru
- говорится на сайте производителя.