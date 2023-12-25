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Военное обозрение

Индийская компания показала кадры испытаний БМП-2 местного производства

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Источник изображения: topwar.ru

Индийская компания The Ordnance Factory Medak (OFMK) показала кадры испытаний БМП-2 местного производства, имеющей обозначение Sarath.

Как указывается в местном издании Hindu, тестирования проводятся ежегодно на озере Малкапур в Сангаредди для оценки тактико-технических характеристик техники, в том числе прошедшей модернизацию.

Разработанные в СССР БМП-2 заинтересовали в 1980-е годы индийское командование. В итоге страна приобрела права на их производство в рамках соглашения о передаче технологий. Выпуск машин с тех пор велся на ряде мощностей, включая завод Medak.

Источник изображения: topwar.ru

Это технологическое сотрудничество с Советским Союзом сыграло ключевую роль в развитии производственного потенциала Индии и позволило стране удовлетворить свои потребности в БМП, одновременно укрепляя ее независимость в этой стратегической области

- говорится в издании.

Всего на OFMK, основанной в 1984 году, на сегодняшний день было произведено и поставлено индийской армии более 2000 БМП.

Источник изображения: topwar.ru

Sarath BMP-II – это лучшая боевая машина пехоты в мире с современными системами вооружения. Ее скорость, мобильность и смертоносная точность идеально подходят для ведения сражений

- говорится на сайте производителя.

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  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Россия
Продукция
БМП-2
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