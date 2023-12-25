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ТАСС

Глава Комитета начальников штабов ВС США обсудил с главкомом ВСУ поддержку Украины

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Чарльз Браун-младший
Чарльз Браун-младший.
Источник изображения: Фото: POOL NEW / Reuters

Также стороны обсудили "последние оценки ситуации на поле боя"

ВАШИНГТОН, 22 декабря. /ТАСС/. Председатель Комитета начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил США генерал Чарльз Браун обсудил поддержку Киева со стороны Вашингтона с главнокомандующим Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерием Залужным. Об этом говорится в заявлении, распространенном пресс-службой КНШ ВС США.

Как следует из текста, беседа Брауна и Залужного состоялась в четверг. Они "обсудили последние оценки ситуации на поле боя", а также "важность продолжения военной поддержки" Киева.

Вашингтонская администрация направила в октябре в Конгресс запрос на дополнительные бюджетные ассигнования в 2024 финансовом году, начавшемся в США 1 октября, прежде всего для оказания помощи Израилю и Украине, а также для противодействия Китаю и России в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР). В общей сложности на эти цели исполнительная ветвь власти во главе с президентом-демократом Джо Байденом хотела бы получить около $106 млрд.

Некоторые республиканцы в Палате представителей и Сенате высказывались в последнее время против продолжения оказания Киеву финансовой помощи. Спикер нижней палаты Майк Джонсон (республиканец от штата Луизиана) предупредил несколько раз о намерении увязать дальнейшую помощь Украине с ужесточением контроля на южной границе США. В аналогичном ключе высказывался и лидер республиканского меньшинства в Сенате Митч Макконнелл (от штата Кентукки).

6 декабря законопроект о новой крупной помощи Украине и Израилю, а также противодействии России и Китаю в АТР не прошел процедурное голосование в Сенате, хотя Байден в специальном обращении призвал законодателей утвердить эти расходы до ухода на рождественские каникулы. Тем не менее контролирующие верхнюю палату Конгресса демократы сохранили возможность вновь внести этот законопроект на рассмотрение. 

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Израиль
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